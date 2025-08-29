Volkswagen T-Roc 2025 didedah – Golf SUV generasi kedua kini lebih besar, enjin 1.5L eTSI MHEV, DSG

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / August 29 2025 5:02 pm

Volkswagen secara rasmi memperkenalkan T-Roc generasi kedua, meneruskan kesinambungan kejayaan SUV kompak ini selepas lebih dua juta unit model asal terjual sejak tahun 2017. Ia kini dilancarkan di Jerman dengan harga permulaan €30,845 (sekitar RM152,000).

Model ini berada di antara T-Cross dan Tiguan dalam barisan SUV VW, namun kini tampil lebih besar pada segenap sudut. Panjang keseluruhan mencecah 4,373 mm, meningkat 122 mm berbanding generasi pertama. Lebar ditambah 9 mm kepada 1,828 mm, manakala tinggi juga bertambah 9 mm menjadi 1,562 mm. Jarak roda pula kini 2,631 mm, iaitu lebih panjang 28 mm. Dengan saiz lebih besar ini, ruang kaki belakang menjadi lebih luas dan kapasiti but meningkat kepada 475 liter – tambahan sebanyak 30 liter.

Model berwarna Canary Yellow yang dipaparkan ialah versi R-Line, manakala varian berwarna merah Flamed Red adalah versi standard. Rekaan luaran baru menyerlah dengan bar lampu penuh panjang di depan dan belakang, termasuk logo VW belakang yang menyala merah. Sebagai pilihan tambahan, pembeli boleh mendapatkan logo VW hadapan yang menyala, lampu utama IQ.Light LED matriks, kerusi dengan fungsi urut dan juga head-up display. Secara keseluruhan, ia memberikan rupa luaran yang moden dan berani.

Buat masa ini, hanya satu pilihan enjin ditawarkan, iaitu 1.5 liter eTSI mild-hybrid 48V dengan dua tahap output – 116 PS atau 150 PS, kedua-duanya memacu roda hadapan. Namun, Volkswagen mengesahkan bahawa lebih banyak pilihan akan diperkenalkan tidak lama lagi, termasuk dua versi hibrid (juga FWD), enjin 2.0 liter TSI hibrid ringkas dengan pacuan semua roda 4Motion dan juga versi berprestasi tinggi T-Roc R. Semua varian akan menggunakan transmisi automatik DSG tujuh kelajuan – tiada lagi pilihan kotak gear manual.

Dengan tiadanya tuil gear konvensional, ruang konsol tengah kini lebih lapang dan digunakan untuk pengecas telefon tanpa wayar. Reka bentuk papan pemuka juga serba baru, dengan paparan instrumen digital kini dalam bentuk tablet berdiri bebas 10 inci, tidak lagi tertanam dalam bingkai seperti sebelum ini. Skrin sesentuh di tengah pula hadir dalam dua saiz, sama ada 10.4 atau 12.9 inci. Corong pendingin hawa sisi direka tersembunyi mengikut trend semasa, tetapi kawalan suhu nampaknya masih diintegrasikan dalam skrin.

T-Roc baru yang dibina atas platform MQB Evo ini juga menerima pelbagai teknologi bantuan pemanduan, bergantung kepada varian. Antara yang ditawarkan termasuk sistem Travel Assist dengan fungsi tukar lorong automatik, Adaptive Cruise Control (ACC), serta sistem parkir kawalan pintar melalui telefon pintar dengan fungsi memori. Dari aspek aerodinamik, Volkswagen mendakwa model baru ini adalah 10% lebih cekap berbanding pendahulunya, dengan bacaan seretan udara hanya 0.29 Cd.

