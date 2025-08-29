Volvo XC70 2026 didedah – kembali guna enjin petrol, RE-PHEV, dilancar di China kemudian akan ke Eropah

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / August 29 2025 11:09 am

Volvo Cars secara rasmi mendedahkan model generasi baharu Volvo XC70, SUV yang khusus digerakkan oleh unit rangkaian kuasa hibrid elektrik. Ia diperkenalkan di China terlebih dahulu (pra tempahannya sudah mula dibuka), namun bukan model eksklusif pasaran tersebut kerana Volvo telah mengasahkan bahawa XC70 2026 tersebut turut akan dijual di Eropah selepas ini.

Jika sebelum ini apabila disebut nama ‘XC70’, peminat-peminat Volvo khususnya pasti terbayang bahawa ia adalah model ‘cross country’ berasaskan Estate V70 (versi wagon dari sedan S60) yang menerima tayar lebih besar dan suspensi lebih tinggi bersama panel-panel pelindung badan. Namun bagi model generasi baharu ini XC70 merupakan SUV asli, dihasilkan lebih tersendiri tanpa asas dari model Volvo yang lain.

Menurut Volvo Cars, XC70 2026 merupakan model pertamanya yang diasaskan dari platform baharu Scalable Modular Architecture (SMA), dan ia menerima unit rangkaian kuasa plug-in hybrid dengan enjin penambah jarak (range extender) atau RE-PHEV di mana permintaan terhadap teknologi tersebut di China kini semakin meningkat.

Ini bermakna XC70 juga merupakan model serba baharu pertama dari Volvo yang kembali menggunakan enjin pembakaran dalaman selepas jenama Sweden berkenaan mengumumkan bahawa peralihan untuk menjadi jenama elektrik sepenuhnya dilanjut lebih dari 2030.

Tiada perincian penuh berkenaan unit rangkaian kuasa RE-PHEV ini diumumkan. Volvo cuma menyebut bahawa ia boleh bergerak dengan kuasa elektrik sepenuhnya sejauh 200 km berdasarkan kitaran ujian CLTC, dan dalam mod hibrid satu tangki petrol membolehkan ia bergerak sejauh 1,200 km. Bateri hibrid XC70 ini pula boleh dipenuhkan semula dengan sistem cas pantas dari 0% hingga 80% dalam masa 23 minit, dan ia turut boleh digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik lain.

Walau bagaimanapun, beberapa perincian telah terdedah menerusi laman web rasmi Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat (MIIT) China yang menyatakan XC70 menerima enjin petrol 1.5 liter berkuasa 163 PS, dipadankan dengan motor elektrik dan ditawarkan dengan pilihan pacuan roda hadapan atau pacuan semua roda.

Laman MIIT China itu juga mendedahkan bahawa XC70 ditawarkan dengan dua jenis bateri, di mana bateri dengan kapasiti 21.2 kWj membolehkan ia bergerak dengan kuasa elektrik sepenuhnya sejauh 100 km, dan bateri 39.6 kWj dengan jarak gerak 180 km – kedua-duanya dalam standard CLTC.

Dari spesifikan yang didedahkan oleh MIIT tersebut, angka-angka yang diberikan dilihat berpadanan dengan unit rangkaian kuasa EM-P yang dipadankan pada satu lagi model di bawah Geely iaitu SUV Lynk & Co 08. Model tersebut menampilkan enjin 1.5 liter empat silinder turbo berkuasa 163 PS dan tork 255 Nm, digandingkan dengan kotak gear khas hibrid tiga kelajuan (3DHT Evo) yang diintegrasikan bersama motor elektrik berkuasa 218 PS dan tork maksima 350 Nm.

Secara keseluruhan unit rangkaian kuasa EM-P pada Lynk & Co 08 tersebut menghasilkan kuasa 381 PS dan tork maksima 615 Nm bagi varian pacuan roda hadapan, dan 593 PS/905 Nm bagi varian pacuan semua roda dengan tambahan satu lagi motor elektrik pada gandar belakang berkuasa 212 PS/290 Nm.

Dari segi rekaan, XC70 ini lebih menyerupai model-model elektrik penuh (EV) terkini Volvo dengan menampilkan muka yang diberikan lampu nyalaan siang ‘Tukul Thor’ dan juga logo ‘Iron Mark’ Volvo tanpa gril di belakangnya. Dengan enjin pembakaran dalaman yang diberikan, XC70 ini masih menerima gril bampar yang besar, tetapi masih menampilkan penutup gril aktif.

XC70 ini masih menampilkan rekaan muncung yang panjang yang masih memberikan ‘aura’ sebuah wagon, tetapi dengan badan yang lebih tinggi menyerupai sebuah SUV sebenar. Pengaruh rekaan dari SUV EV EX90 juga boleh dilihat dari tepi, terutamanya pada cermin tingkap belakang dengan garis bawah ternaik ke atas.

Manakala lampu belakang menerima rekaan seakan dari model C40 dengan lampu utama direka dengan grafik LED berbentuk-C, bersambung dengan lampu pada bingkai sisi cermin belakang serta sedikit pada pintu tailgate belakang. Volvo XC70 ini dipadankan dengan set rim aloi berdiameter 21-inci dengan tayar 255/40R21.

Pada bahagian dalaman, XC70 ini menampilkan rekaan papan pemuka yang sangat minimalis. Tiada sebarang butang kawalan fizikal kelihatan dan liang penghembus udara pendingin hawa tengah juga direka nipis. Segala kawalan perlu dibuat menerusi skrin infotainmen gergasi bersaiz 15.4-inci di tengah serta dibantu dengan sistem arahan suara AI. Manakala pemandu menerima semua maklumat menerusi paparan digital penuh menerusi skrin 12.3-inci tanpa perumah di belakang roda stereng, dibantu dengan paparan head-up AR 92-inci yang dipancar ke cermin hadapan.

Seperti biasa, tidak lengkap jika sebuah Volvo tidak diberikan sistem keselamatan komprehensif dengan bantuan radar, kamera dan penderia. XC70 ini menerima sistem yang digelar sebagai Safe Space Technology yang bukan sahaja memberikan sistem bantuan pemanduan seperti sokongan pemanduan pintar, bantuan tukar lorong automatik, bantuan Park Pilot dan sebagainya, ia juga boleh mengesan orang ramai di sekitar kenderaan dalam situasi bandar moden yang sesak, contohnya memastikan pintu boleh dibuka dengan selamat tanpa terjadi kemalangan terhadap penunggang basikal atau pejalan kaki menerusi sistem amaran buka pintu.

“XC70 baharu ialah pilihan yang sangat menarik untuk pelanggan yang mahukan kelebihan pemanduan elektrik tetapi belum bersedia untuk beralih ke kenderaan elektrik sepenuhnya. Ia adalah asas kepada portfolio produk elektrik kami, jambatan kepada kereta elektrik sepenuhnya untuk pelanggan kami, dan ia akan mengukuhkan penampilan kami dalam pasaran kereta terbesar di dunia.” kata Håkan Samuelsson, presiden dan ketua eksekutif Volvo Cars.

