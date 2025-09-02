Chery 05 facelift 2025 – teaser pasaran Malaysia di siar; gugur nama Omoda, DCT, suspensi multilink!

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 2 2025 3:14 pm

Chery C5 2025 (Omoda 5 facelift) pasaran Indonesia

Chery Malaysia telahpun menyiarkan teaser bagi Chery 05 2025, iaitu versi facelift bagi SUV segmen-C Omoda 5. Dan seperti boleh anda baca, model ini tidak lagi menggunakan nama ‘Omoda’ kerana jenama itu telah diletakkan di bawah sub-jenamanya iaitu Omoda | Jaecoo pada pasaran tempatan. Beberapa perincian bagi model tingkat taraf ini turut telah diumumkan dan nampaknya bukan hanya disegarkan dari segi rupa, malah turut menerima rombakan dari segi mekanikal.

Chery 05 pasaran Malaysia ini menerima rupa yang sama dengan versi yang telah didedahkan di Rusia pada September tahun lalu, dan ia turut telah dilancarkan pada pasaran Indonesia pada Jun lalu dan dikenali sebagai Chery C5 di sana. Ia menerima muka baharu yang menampilkan jalur grafik LED lampu nyalaan siang sama seperti versi EV Omoda E5, bersama bampar baharu yang direka bagi membentuk elemen-X pada bahagian muka, dengan gril pada bahagian bawah direka lebih besar.

Manakala pada gril utama, ia bukan sahaja kini sedikit lebih kecil, malah elemen rekaan sebelum ini telah diganti dengan elemen rekaan batu permata yang hadir dalam kemasan hitam-warna badan. Walau bagaimanapun, tulisan ‘OMODA’ pada bar sambungan antara lampu nyalaan siang hadapan masih lagi dikekalkan, tidak seperti model pasaran Australia di mana ia sudahpun menerima skrip ‘CHERY’ pada tempay yang sama. Chery Malaysia turut mengesahkan bahawa 05 2025 turut menerima rim 18-inci dengan rekaan baharu.

Chery C5 2025 (Omoda 5 facelift) pasaran Indonesia

Chery 05 ini masih lagi akan digerakkan dengan enjin 1.5 liter empat-silinder turbo yang menghasilkan kuasa 156 hp dan tork maksima 230 Nm. Namun ia tidak lagi akan diberikan kotak gear CVT, sebaliknya digantikan dengan kotak gear klac berkembar automatik enam kelajuan. Chery Malaysia juga mengesahkan bahawa tetapan suspensi belakang torsion beam pada model sedia ada akan digantikan dengan konfigurasi multilink yang lebih bebas dan jitu.

Bahagian dalaman Chery 05 ini masih lagi sama dengan Omoda 5 sebelum ini. Ia menerima rekaan liang penghembus penghawa dingin yang seolah-oleh merentagi sepenuhnya papan pemuka, skrin berkembar masing-masing berukuran 10.25-inci (atau digelar sebagai skrin 20.5-inci bersepadu oleh Chery) untuk sistem infotainmen dan paparan instrumen digital penuh serta menerima sokongang fungsi Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar.

Dijangkakan Chery 05 ini masih akan ditawarkan dalam dua varian di Malaysia sama seperti Omoda 5 sebelum ini. Antara perincian yang telah disahkan oleh Chery Malaysia termasuk upholsteri kulit sintetik, tempat duduk berliang, sistem pendingin hawa dua hala, fungsi arahan suara, sistem audio Sony dengan lapan-pembesar suara serta pengecas telefon pintar tanpa wayar.

Chery C5 2025 (Omoda 5 facelift) pasaran Indonesia

Manakala untuk keselamatan pula, Chery 05 pasaran Malaysia disahkan akan menerima enam-beg udara, sistem bantuan pemanduan termaju (ADAS) dengan kebolehan pemanduan automatik Tahap 2 dan sistem kamera pemantau sekeliling 540 darjah.

Chery 05 2025 ini disahkan akan dilancar di Malaysia pada bulan ini juga. Pelanggan yang berminat boleh mendaftarkan minat masing-masing secara atas talian pada PAUTAN INI, bagi berpeluang untuk menjadi yang terawal memandu uji SUV segmen-C yang disegarkan tersebut.

GALERI: Chery C5 2025 (Omoda 5 facelift) pasaran Indonesia di GIIAS 2025



