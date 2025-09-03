Harga minyak 4-10 Sept – Semuanya dikekalkan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 3 2025 5:13 pm

Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa untuk minggu bertarikh 4 hingga 10 September 2025, harga runcit bagi semua bahan api utama di negara ini dikekalkan seperti minggu sebelumnya. Di mana harga runcit petrol RON97 dikekalkan pada RM3.16 seliter. Manakala RON 95 yang telah mencapai harga siling, masih dikekalkan pada RM2.05 seliter.

Bagi diesel yang dijual di Semenanjung Malaysia, ia masih berharga RM2.88 seliter. Manakala harga diesel untuk Sabah dan Sarawak tetap dikekalkan pada RM2.15 seliter.

Pada 23 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan harga runcit bagi petrol RON 95 akan diturunkan ke RM1.99 seliter apabila penyasaran subsidi dilaksanakan kelak. Perincian penuh mengenai penyasaran subsidi bahan api itu bakal diumumkan menjelang akhir September 2025, katanya menerusi ucapan ‘Penghargaan Buat Rakyat Malaysia’.

Manakala pada 26 Ogos, Menteri MoF II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, “Pada masa ini, kerajaan berada di fasa akhir memperhalusi kriteria kelayakan dan kaedah pelaksanaan bagi subsidi petrol RON95 bersasar, dengan perbincangan bersama semua pihak berkepentingan yang relevan. Ini termasuk meneroka pelbagai mekanisme pelaksanaan, seperti menguji penggunaan MyKad, e-dompet, dan aplikasi syarikat minyak, bagi memastikan inisiatif ini dilaksanakan dengan cekap serta tidak menyulitkan rakyat.”

