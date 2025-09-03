Mazda CX-60 2025 dilancarkan di Malaysia – varian 2.5 High, RWD, 191 PS/261 Nm; CBU, bermula RM200k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 3 2025 11:06 am

Setelah tempahannya dibuka sejak awal Jun yang lalu, akhirnya Bermaz Motor selaku pengedar rasmi Mazda di Malaysia melancarkan SUV Crossover CX-60 2025 untuk pasaran tempatan. Hanya ditawarkan dengan satu varian sahaja, 2.5 High, model ini merupakan versi import sepenuhnya (CBU) yang dibawa masuk dari Jepun. Ia ditawarkan dengan harga atas jalan bermula RM200,510 tanpa insuran.

Merupakan model pertama dalam kumpulan Mazda Large Product, CX-60 2025 ini dibangunkan di bawah platform Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture yang direka untuk menampung elektrifikasi masa hadapan dan memenuhi piawaian alam sekitar yang ketat. Platform canggih ini menyokong teknologi inovatif yang meningkatkan dinamik pemanduan sambil mengukuhkan komitmen Mazda terhadap kelestarian.

Ia diberikan enjin SKYACTIV®-G 2.5 liter Naturally-aspirated empat-silinder dengan output 191 PS (189 hp atau 141 kW) pada 6,000 rpm dan tork 261 Nm pada 3,000 rpm. Kuasa disalurkan ke roda belakang melalui transmisi baharu automatik lapan-kelajuan torque converter untuk memberikan kuasa pecutan yang responsif seperti mana yang diingini oleh pemandu. Menurut Mazda, transmisi baharu ini juga memberikan pecutan tepat pada masanya tanpa perlu mengubah atau mengurangkan pendikitan.

SUV crossover ini mampu mencapai kelajuan maksima hingga 203 km/j dan penjimatan bahan apinya didakwa sekitar 7.3 liter bagi setiap 100 km. Bagi memantapkan lagi pengendaliannya, CX-60 dilengkapi dengan Kinematic Posture Control (KPC), iaitu sistem kawalan brek yang akan menstabilkan semula kenderaan di selekoh tajam. Di mana ia mengoptimumkan prestasi suspensi untuk pergerakan badan yang lancar dan pengendalian stabil, walaupun pada kelajuan tinggi.

Suspensi belakangnya direka untuk mengurangkan daya angkat, menurunkan badan semasa membrek bagi kestabilan yang lebih baik. Dengan mengawal postur kenderaan di bawah G-Force yang tinggi, KPC meningkatkan ketepatan kawalan, keyakinan pemandu dan prestasi keseluruhan. Gabungan teknologi ini memastikan CX-60 memberikan pengalaman pemanduan yang dinamik namun terkawal, sama ada di jalan berturap mahupun di laluan lasak.

Dari segi dimensi, CX-60 berukuran antara 4,740 hingga 4,745 mm panjang, 1,890 mm lebar, 1,680 mm tinggi, dengan jarak roda 2,870 mm. Ini menjadikannya lebih besar berbanding CX-5 yang berukuran 4,575 mm panjang, 1,845 mm lebar, 1,675 mm tinggi dan jarak roda 2,700 mm, manakala jarak kelegaan tanah (ground clearance) SUV ini mencecah 175 mm.

Dihasilkan di bawah konsep rekaan Noble Toughness, CX-60 menyerlahkan kekuatan melalui rekaan dinamik yang indah, melambangkan kecerdikan dan keanggunan sebagai evolusi lanjut falsafah rekaan Kodo Mazda. Falsafah rekaan Kodo Mazda benar-benar terserlah pada SUV ini, di mana struktur badannya kelihatan lebih tegap dengan imej garisan yang jelas dan berotot, direka untuk mencengkam jalan dengan penuh keyakinan.

Ia ditampilkan dengan gril hadapan dengan aspek baharu termasuk profil yang lebih tinggi, ditambah pula dengan lampu hadapan LED baharu dengan Signature Illumination yang disertakan sekali fungsi automatik bagi tahap pencahayaan dan on/off, lampu nyalaan siang LED dan lampu belakang LED. Pertama kali Mazda memperkenalkan gaya lampu bertindan menegak dan pencahayaan signitur berbentuk-L yang unik untuk bahagian hadapan dan belakang.

Ciri kelengkapan luaran untuk CX-60 ini termasuklah rim aloi pelbagai-jejari rona perak metalik bersaiz 20-inci dibaluti tayar profil 235/50/R20, bilah pengelap cermin dengan penderia hujan, bumbung suria panoramik dengan Sliding & Tilt Glass, pintu tailgate belakang berkuasa dengan fungsi bukaan tanpa sentuh, kunci automatik walkaway serta pengesan parkir hadapan dan belakang.

Untuk bahagian dalamnya pula, bentangan susun atur rekaannya tidak sarat dan masih menerapkan imej Mazda seperti mana kebanyakan model baharunya. Walau bagaimana pun, ia lebih diperkemaskan supaya kelihatan lebih segar dan elegan. Untuk bahagian papan pemuka dan konsol tengahnya, ia dilapisi balutan material kulit soft touch dengan jahitan kontras, sedikit sebanyak menampakkan ciri lebih sofistikated dan mewah.

Bagi ciri kelengkapan kabinnya, ia diberikan paparan instrument digital dengan skrin 12.3-inci, butang start/stop enjin, brek parkir elektronik (EPB), Active Driving Display dengan paparan yang dipancarkan ke cermin hadapan, tempat duduk hadapan kawalan elektrik 10-hala dengan fungsi memori pada bahagian pemandu, upholsteri kulit hitam, sistem infotainmen dengan skrin sesentuh 12.3-inci bersama sokongan Apple Carplay tanpa wayar dan Android Auto dengan wayar, sistem bunyi BOSE® dengan 12-pembesar suara dan pengecas telefon pintar tanpa wayar.

Selain itu, ciri lain termasuk cermin pandang belakang tanpa bingkai dengan auto-kelam, roda stereng balutan kulit dengfan suis kawalan audio dan bebas tangan Bluetooth, pedal penukar gear, suis pemilih mod pemanduan (Normal, Sport), tombol gear balutan kulit, pendingin hawa hadapan dua zon automatik dengan corong udara di belakang, empat unit port USB (Type C), 360° View Monitor, cruise control dan Stop/Start Idling Technology (i-Stop).

Bagi aspek keselamatan, CX-60 2025 diberikan tujuh beg udara, ABS, EBD, Bantuan Brek (BA), Kawalan Kestabilan Dinamik (DSC), Sistem Kawalan Cengkaman (TCS), Isyarat Berhenti Kecemasan (ESS), cagak ISOFIX dan Bantuan Mula Mendaki (HLA).

CX-60 2025 juga dilengkapi ciri keselamatan termaju yang merangkumi Lampu Utama LED Adaptif (ALH), Pemantauan Titik Buta (BSM), Kepekaan Trafik Lintasan Hadapan dan Belakang, Sistem Amaran Ketibaan Lorong, Sistem Bantuan kekal Lorong (LAS) dengan Bantuan kekal Jalan, Kepekaan Perhatian Pemandu dengan fungsi Pemantauan Pemandu, Sokongan Brek Pintas (SBS), Mazda Radar Cruise Control (MRCC) dengan Stop & Go dan Sokongan Trafik dan Kelajuan Santai (CTS).

Lima pilihan warna badan ditawarkan untuk CX-60 ini iaitu Soul Red Crystal, Jet Black, Zircon Sand, Platinum Quartz dan Rhodium White.

Untuk memberikan ketenangan minda tambahan kepada pelanggan, Mazda CX-60 didatangkan dengan waranti pengeluar lima-tahun dan program penyelenggaraan percuma lima-tahun. Ini merangkumi semua penyelenggaraan yang diperlukan, tenaga kerja, alat ganti, dan pelincir. Kedua-dua perlindungan waranti dan penyelenggaraan ini sah selama lima-tahun atau 100,000km, yang mana tiba dahulu.

