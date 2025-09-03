Polis beri 50% diskaun saman trafik pada 4-6 Sept dalam Program Madani Rakyat 2025 Kedah di Baling

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 3 2025 5:22 pm

Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menerusi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Negeri Kedah bakal menawarkan pengurangan bayaran saman trafik sebanyak 50% bagi kesalahan terpilih yang ditawarkan pada 4 hingga 6 September 2025. Ia adalah sempena dengan penganjuran Program Madani Rakyat 2025 Kedah.

Di mana orang ramai boleh mendapatkan diskaun saman trafik terpilih itu di kaunter yang dibuka dari jam 9 pagi hingga 5 petang di lokasi acara iaitu di Kompleks Sukan Majlis Daerah Baling.

Walau bagaimana pun, anda dinasihatkan agar membuat semakan awal melalui portal https://mybayar.rmp.gov.my dan aplikasi MyBayar PDRM bagi melancarkan proses pembayaran saman nanti.

Seperti amalan sebelum ini, pemberian diskaun saman tersebut tidak ditawarkan untuk kesalahan seperti saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan, saman memotong secara berbahaya, saman memotong di garisan kembar, saman kemalangan, saman tidak boleh kompaun (NC), saman bicara mahkamah, saman melibatkan kenderaan berat, saman ubahsuai ekzos dan saman berstatus Op Selamat tahun semasa.

Jadi, jika anda berada di Baling atau daerah berhampiran, jangan lupa ambil peluang ini untuk mendapatkan kadar diskaun bagi saman trafik terpilih. Sila lunaskan tunggakan saman yang ada bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau disekat untuk pembaharuan cukai jalan atau lesen memandu.

