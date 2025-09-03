Tayar UHP Hankook Ventus evo dan Dynapro HT2 SUV dilancarkan di Malaysia – didakwa tahan lebih lama

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 3 2025 11:27 am

Hankook Tire Malaysia baru-baru ini melancarkan dua tayar baharu ke pasaran tempatan iaitu Ventus evo dan juga Dynapro HT2. Ventus evo merupakan tayar prestasi ultra-tinggi (UHP), manakala Dynapro HT2 pula adalah tayar SUV premium untuk pemandu yang mahukan keselesaan dan tahan lama.

“Ventus evo berdiri di puncak rangkaian UHP kami, direka bentuk untuk pemandu yang mahukan ketepatan, kawalan dan keyakinan pada setiap selekoh. Sementara itu, Dynapro HT2, direka untuk memenuhi keperluan SUV premium yang semakin meningkat, memberikan keselesaan, keselamatan dan kestabilan tanpa kompromi. Bersama-sama, ia adalah simbol komitmen Hankook untuk memajukan mobiliti melalui teknologi tinggi,” kata pengarah urusan Hankook Tyre Malaysia Oh Hyun Nam.

“Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kita semua telah menyaksikan betapa pantasnya pasaran Malaysia berkembang. Pemandu di sini lebih sofistikated, lebih cerewet dan semakin sedar tentang pilihan premium. Di peringkat global, Hankook sudah pun menjadi jenama teratas, dipercayai oleh pengeluar kereta terkemuka dan berjuta-juta pemandu,” kata Oh kepada pengedar pada majlis pelancaran itu.

“Di Malaysia, misi kami jelas. Kami menyasarkan untuk mengukuhkan imej premium itu, untuk berkembang bersama anda, dan untuk menjadikan Hankook sebagai pilihan pertama untuk prestasi, teknologi dan kebolehpercayaan,” tambahnya.

Ventus evo dan Ventus evo SUV didakwa mempunyai bentuk bunga dengan aliran melintang yang sangat baik. Dengan mengawal perubahan bentuk blok bagi menambahbaik hubungan dengan jalan, prestasi brek ketika jalan basah adalah 7% lebih baik dari model terdahulu, bersama pengendalian ketika basah yang meningkat sebanyak 4%.

Kompaun bunga baharu juga menyumbang kepada cengkaman yang meningkat. Prestasi brek ketika kering kini 6% lebih baik dengan rekaan serong yang memberikan sudut tayar yang kurang bersegi membolehkan tekanan hubungan dapat diagih dengan lebih baik.

Ventus evo juga diberikan corak kekukuhan yang dioptimakan, khususnya pada bahagian blok luar, untuk cengkaman ketika kering yang lebih baik. Profil sisi direka rata bagi memberikan tahap kekerasan lebih baik ketika mengambil selekoh, seterusnya memberikan kestabilan lebih baik.

Walaupun kebanyakkan tayar UHP kebiasaannya memang cepat haus kerana material kompaun lebih lembut diberikan bagi memberikan prestasi lebih baik, Hankook mendakwa bahawa Ventus evo baharu ini kini memberikan jarak gerak 32% lebih baik dari versi terdahulu. Ketahanan lebih baik ini dapat dicapai menerusi bentuk tayar yang dioptimakan serta struktur yang direka agar tekanan hubungan dengan jalan dapat diagihkan lebih seimbang pada setiap permukaan bunga tayar.

Manakala untuk Dynapro HT2, ia menjanjikan keselesaan dan ketahanan sepanjang masa yang ditakrifkan semula. Menurut Hankook, dengan alur halus yang diperbanyakkan dapat memberikan cengkaman lebih baik pada permukaan salji, manakala kompaun hidrofili yang digunakan bersama rekaan alur utama yang fokus untuk membuang air memberikan prestasi lebih baik pada jalan yang basah.

Tayar Dynapro HT2 ini juga diberikan penjujukan pelbagai-pic bagi mengurangkan bunyi tayar seterusnya memberikan pemanduan yang lebih senyap, bersama blok bunga yang lebih keras bagi mengelakkan kehausan yang tidak rata. Hankook turut mendakwa bunga tayar Dynapro HT2 ini boleh bertahan 13% lebih lama menerusi profil yang direka bersegi dan rata.

