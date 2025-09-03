Toyota GR Supercars Australia didedah – berlumba tahun depan selepas model produksi dihentikan jualan

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 3 2025 6:01 pm

Toyota Australia telahpun mendedahkan kereta lumba GR Supra yang bakal digunakan untuk siri perlumbaan Repco Supercars Championship bermula musim 2026. GR Supra masih dipilih untuk mewakili Toyota dalam siri perlumbaan touring car ikonik di negara itu walaupun jualannya di negara tersebut sudah diumumkan telah ditamatkan baru-baru ini.

Kereta lumba ini dibina berasaskan undang-undang Gen3 Supercars Australia, di mana pembangunannya dibuat dengan rakan kerjasama homologasi iaitu Walkinshaw Andretti United (WAU). Jadi ia diasaskan dari casis spaceframe yang sama dibekalkan kepada pengeluar-pengeluar lain yang menyertai perlumbaan ini termasuk Ford dan Chevrolet, namun ia digerakkan oleh unit rangkaian kuasa binaan Toyota sendiri.

Setiap jentera Supercars Gen3 ini perlu dikuaskan oleh enjin V8, jadi enjin 3.0 liter enam-silinder sebaris dengan pengecas turbo asal tidak dapat digunakan, dan Toyota telah memilih enjin V8 2UR-GSE dari perut model produksi seperti Lexus IS 500 F Sport Performance, Lexus LC 500, Lexus GS F dan Lexus RC F untuk disumbat ke dalam GR Supra Supercars ini.

Dan bagi meningkatkan kuasanya, kapasiti 5.0 liter asal enjin 2UR-GSE tersebut telah dinaikkan kepada 5.2 liter (syarat homologasi membenarkan kapasiti dari 5.0 hingga 5.7 liter) dengan menggunakan omboh berukuran 94mm × 94mm (gerek X lejang) menjadikan ia sebuah enjin square berbanding enjin jenis strok pendek atau oversquare pada versi asal. Sistem pemasaan injap bervariasi (VVT) masih lagi berfungsi dan ia juga kekal sebagai enjin normally aspirated (NA) tanpa desakan pengecas turbo.

Manakala untuk badan, rekaannya telah dihasilkan oleh pasukan pereka Toyota Australia di mana ia menampilkan banyak inspirasi rekaan dari model konsep asal Supra A90 iaitu Toyota FT-1. Ia termasuk pada bahagian ‘hidung’ dan lekuk pada bonet hadapan. Bentuk badan kereta lumba ini juga kelihatan sedikit berbeza dengan model produksi jalan raya GR Supra.

Sebanyak enam-unit GR Supra Supercars ini telah dihasilkan, di mana dua daripadanya akan digunakan sendiri oleh WAU untuk berlumba sebagai pasukan dan dipandu oleh Chaz Mostert serta Ryan Wood. Manakala empat unit lagi akan berlumba di bawah pasukan Brad Jones Racing (BJR) di mana barisan pemandu mereka akan diumumkan hampir dengan pembukaan musim 2026 nanti.

“Menyertai sukan permotoran, seperti yang dilakukan Toyota di seluruh dunia, merupakan bahagian penting dalam pembangunan kereta jalan raya kami, dan pengalaman serta pengetahuan yang kami perolehi adalah teras kepada jenama Toyota Gazoo Racing dan kereta berprestasi GR kami, yang merupakan ruang yang sentiasa berkembang dan berkembang pesat untuk kami di Australia, dengan pembangunan yang lebih menarik akan datang,” kata Naib Presiden Jualan, Pemasaran dan Operasi Francais Toyota Australia Sean Hanley.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang di Toyota yang membantu menjadikan GR Supra Supercar satu realiti, dan kepada Supercars, Walkinshaw Andretti United dan Brad Jones Racing kerana bekerjasama dengan Toyota untuk penyertaan bersejarah ini ke dalam Kejuaraan Supercars,” tambahnya.

