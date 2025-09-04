iCaur Petaling Jaya oleh Karrus Automotive Group kini dibuka – wakil pengedaran kedua di Malaysia, dunia

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 4 2025 1:57 pm

iCaur Malaysia telah mengembangkan rangkaian pengedarnya dengan pelancaran bilik pameran baharu yang terletak di Petaling Jaya, yang juga merupakan cawangan pengedaran kedua jenama itu di peringkat global. Dikendalikan oleh Karrus Automotive Group, iCaur Petaling Jaya berkeluasan 18,000 kaki persegi merangkumi empat tingkat, dengan setiap tingkat mempunyai fungsi khusus.

Ruang pameran kenderaan terletak di tingkat bawah di mana pengunjung boleh melihat barisan model jenama itu yang akan diterajui oleh iCaur 03 yang dijadualkan dilancarkan minggu depan. Manakala tingkat pertama pula menempatkan ruang rehat dan sudut permainan bagi membolehkan pelanggan dan keluarga bersantai.

Bagi tingkat dua pula, ia menempatkan ruang khas untuk pelanggan membuat penyesuaian personalisasi pada kenderaan mereka, manakala aras bawah tanah pula akan digunakan sebagai pusat servis selepas jualan, di mana kedua-duanya kini sedang dibangunkan dan akan dibuka kepada orang ramai dalam masa terdekat.

“iCaur mementingkan rekaan, dan mudah diakses, justeru bilik pameran ini lebih daripada sekadar ruang jualan. Ia adalah simbol apa yang diyakini oleh Karrus yang percaya bahawa pemilikan kereta sedang berkembang. Ia bukan lagi semata-mata tentang spesifikasi. Kini ia tentang pengalaman, budaya, dan sikap. Dan di sini tepatnya iCaur berada,” kata Reza Mutalib, pengasas dan pengarah Karrus Automotive Group.

iCaur Petaling Jaya kini dibuka untuk kunjungan bermula hari ini (4 September 2025) dan beroperasi dari jam 10 pagi hingga 6 petang setiap hari. Bilik pameran ini terletak di No. 54, Jalan Profesor Diraja Ungku Aziz, PJS 12, 46200 Petaling Jaya, Selangor.

