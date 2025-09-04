Kilang EV Proton di Tanjong Malim dibuka secara rasmi – eMas 7 CKD mula diproduksi, diikuti eMas 5

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 4 2025 3:06 pm

Hanya selepas sekitar tujuh bulan majlis pecah tanahnya berlangsung, Proton hari ini secara rasmi melancarkan pembukaan kilang EV pertamanya di Tanjung Malim. Pembukaan kilang yang dibuat dengan pelaburan RM82 juta, dan berkeluasan 9,200 meter persegi yang terletak dalam kawasan kilang utama Proton tersebut dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Produksi kilang berkenaan mula beroperasi pada bulan ini, dan ia direka untuk memasang model-model yang menggunakan asas platform Global Modular Architecture (GMA). SUV EV segmen-C Proton eMas 7 menjadi model pertama untuk diproduksi di sini, dan bakal diikuti dengan model lebih kecil eMas 5 – pendedahan awal model ini telah dibuat dan ia dijangka bakal dilancarkan pada lewat tahun ini.

Berbeza dengan kilang yang memasang model dengan enjin pembakaran dalaman, fasilti baharu ini menampilkan kawasan khusus untuk pemasangan bateri, ujian keselamatan serta elektrikal voltan tinggi, dengan tataletak khusus untuk unit pacuan elektrik serta badan bawah badan EV yang rata.

Kilang ini juga direka dengan susun atur fleksibel, membolehkannya ia mengadaptasi keperluan jumlah pengeluaran model dan produksi pada masa akan datang. Untuk permulaan, kilang ini mempunyai kapasiti pengeluaran 20,000 unit setahun. Manakala bagi Fasa Kedua, kilang ini akan dikembangkan lagi kepada 14,400 meter persegi dengan kemampuan menghasilkan 45,000 unit kenderaan setahun, bergantung kepada permintaan pasaran tempatan dan eksport.

“Untuk kawasan penting, setiap baris boleh ditambah beberapa stesen, dengan barisan pengujiannya modular dan boleh memenuhi variasi platform yang berbeza, atau pengeluaran pelbagai model. Di kawasan logistik, kilang ini berupaya untuk diperluaskan pada masa depan, dengan aliran logistik dan sistem storan yang dioptimumkan untuk menyokong kedua-dua keperluan pasaran tempatan dan juga asing,” kata Proton.

“Kemudahan seperti sistem penggunaan, laluan kendalian material dan alat penjejak digital seperti sistem pelaksanaan pengilangan (MES) dan sistem pengurusan gudang (WMS) sudah siap dipasang untuk menyokong peningkatan skala akan datang tanpa perlu rekaan semula yang banyak,” tambah syarikat itu.

Buat masa sekarang model-model EV sedia ada dan akan datang masih algi berasaskan dari model-model Geely. Jadi untuk kilang ini Geely memberikan panduan teknikal tentang sistem pengeluaran, membantu dengan pemilihan peralatan dan juga pakar untuk membantu pemasangan serta ujian percubaan.

Geely turut menyediakan latihan untuk tenaga kerja Proton di China bagi memmastikan kilang EV di Tanjung Malim ini beroperasi dengan standard yang sama seperti kilang EV global. Sebanyak 200 tenaga kerja baharu telah diwujudkan dengan pembukaan kilang baharu ini.

Majlis pelancaran yang dibuat hari ini juga turut menyaksikan satu memorandum persefahaman (MoU) baharu ditandatangani antara Lembah Automotif Berteknologi Tinggi (AHTV) dan juga Railway Assets Corporation (RAC) bagi mewujudkan hab logistik rel di Tanjong Malim, di rancang untuk dibangunkan di kawasan Behrang.

