Selangor harap dapat sambung semula perkhidmatan van Demand Responsive Transit menjelang akhir 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan

Kerajaan negeri Selangor berkata pihaknya berharap dapat menyambung semula perkhidmatan van Demand Responsive Transit (DRT) menjelang akhir tahun ini. Sebelum ini, perkhidmatan tersebut dilaksanakan sebagai projek percubaan sejak November 2023 hingga Julai 2024.

Bagaimanapun, perkhidmatan itu yang akan dijalankan di bawah inisiatif Mobiliti Selangor masih berada di peringkat penilaian, dengan aspek tertentu masih dipertimbangkan. Ini termasuk model perniagaan yang akan digunakan serta penyedia perkhidmatan yang akan dipilih, menurut Pengerusi Jawatankuasa Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti negeri, Ng Sze Han.

“Kurang daripada lima syarikat memberi maklum balas semasa peringkat permintaan cadangan (RFP) kerana mereka dikehendaki mempunyai permit daripada Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD) untuk beroperasi, dan kami masih menilai mereka,” katanya.

Tambahnya, kelewatan pelaksanaan ini juga disebabkan Rapid KL masih mengembangkan rangkaian DRT mereka sendiri. “Kami bekerjasama rapat dengan Rapid KL untuk memastikan tidak berlaku pertindihan kawasan liputan apabila Mobiliti Selangor disambung semula, di samping memaksimumkan sumber terhad kedua-dua pihak,” jelasnya.

Katanya lagi, kerajaan negeri juga sedang dalam proses menentukan model perniagaan terbaik bagi perkhidmatan DRT. Kerajaan perlu memutuskan sama ada untuk terus menawarkan subsidi, seperti yang dilakukan semasa fasa percubaan, atau menggunakan kaedah lain sepenuhnya.

Menurut Ng, apa jua keadaannya, perkhidmatan itu pasti akan dimasukkan sebagai sebahagian daripada peruntukan kerajaan negeri di bawah Belanjawan Selangor 2026, seperti yang dilaporkan oleh The Star.

Beliau menambah bahawa projek perintis tersebut telah menerima maklum balas yang positif, yang membolehkan ia digunakan dalam perkhidmatan terbabit apabila disambung kelak. “Fasa perintis membolehkan kami melaksanakannya dan mengumpul data, kemudian menjalankan analisis untuk menentukan cara terbaik memaksimumkan sumber serta memastikan setiap sen yang dibelanjakan memberikan pulangan maksimum,” katanya.

Beliau berkata kawasan yang menerima sambutan sangat baik terhadap DRT semasa tempoh percubaan ialah kawasan yang mempunyai universiti dan kolej dan ia meliputi lapan zon di seluruh negeri melalui penyedia perkhidmatan Mobi.

