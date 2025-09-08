Kementerian Pengangkutan, Digital bakal wujudkan undang-undang baharu kenderaan autonomous

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 8 2025 6:56 pm

Menteri Digital Gobind Singh Deo mengesahkan pihaknya bersama Kementerian Pengangkutan sedang mengadakan perbincangan dalam merangka dan mewujudkan satu undang-undang baharu membabitkan kenderaan autonomous atau tanpa pemandu, laporan Harian Metro.

Beliau berkata, perundangan baharu itu antara lain akan melihat aspek keselamatan serta pematuhan terhadap piawaian sedia ada.

“Saya sudah mulakan perbincangan berkaitan dengan apa yang kita sebutkan ‘autonomous vehicle network’. Bergerak ke depan kita, lihat di negara-negara lain ada kenderaan yang bergerak tanpa ada pemandu ‘so it’s autonomous’. Dalam keadaan itu kita kena lihat bagaimana kita boleh membangunkan satu sistem perundangan yang memastikan bahawa sistem tersebut adalah selamat kerana ia membabitkan aspek-aspek keselamatan rakyat jelata.

“Kalau kita nak gunakan kereta yang tidak ada pemandu kita kena pastikan bahawa piawaian yang wujud dan sebagainya, aspek-aspek keselamatan dan sebagainya dapat kita halusi dan kita ada rangka perundangan yang memberikan atau pun memberi penekanan kepada aspek,” katanya.

Pada tahun lalu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata Kerajaan Malaysia mempertimbangkan untuk meminda undang-undang untuk menyokong pendigitalan dan pembangunan kenderaan autonomous.

Katanya, Kementerian Pengangkutan bersedia untuk memudahkan pembangunan kenderaan autonomous dari segi perundangan. “Kita juga perlu melihat pengkomersialannya, kerana tidak ada gunanya mempunyai rangka kerja undang-undang tanpa penggunaan praktikalnya,” katanya.

