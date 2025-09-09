Lexus IS facelift 2026 didedah – IS 350 & IS 300h; muka lebih agresif, dalaman dan talaan pengendalian baharu

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Mohd Farid Awaludin / September 9 2025 6:02 pm

Jun lalu Lexus telahpun mendedahkan sedan sport Lexus IS 500 Climax Edition yang disifatkan sebagai edisi ‘selamat tinggal’. Namun ucapan ‘selamat tinggal’ berkenaan bukanlah untuk model generasi kedua yang telah berada di pasaran sejak 2013 ini, sebaliknya hanya untuk versi facelift kedua yang telah dijual sejak 2021 (facelift pertama diperkenal pada 2017). Jadi ini dia Lexus IS 2026, iaitu versi facelift ketiga untuk generasi ketiga.

Buat permulaan, versi facelift ketiga ini ditawarkan dalam dua varian terlebih dahulu iaitu IS 350 dan IS 300h, manakala varian paling berkuasa IS 500 yang lazimnya datang dengan enjin V8 masih belum didedahkan. Fasa facelift kali ini memberi rombakan besar pada bahagian muka, di mana ia kini menerapkan rekaan jerung hammerhead terkini Toyota.

Apa yang menarik, IS facelift 2026 ini sebenarnya masih menggunakan lampu hadapan yang sama seperti versi sebelum ini, dan perubahan yang dibuat cuma pada bahagian bampar hadapan yang menampilkan rekaan spindle separuh pada gril iaitu hanya pada bahagian bawah dan ia semakin lebar. Sementara gril atas tiada lagi rekaan spindle dan ia direka nipis bersama bahagian muncung yang tertutup serta diberikan logo Lexus di bahagian atas.

Manakala di belakang, hampir kesemua bahagian masih nampak serupa. Apa yang berbeza logo ‘L’ pada bahagian tengah penutup but belakang kini diganti dengan skrip ‘LEXUS’. IS dengan penggayaan F Sport diberikan spoiler belakang lebih besar dan juga rim aluminium ringan bersaiz 19-inci baharu. Lapan warna badan disediakan termasuk Neutrino Grey, manakala angku brek boleh dipilih untuk dilayang dengan warna merah.

Pemadanan bampar hadapan baharu ini menyebabkan panjang keseluruhan IS 2026 ini sedikit meningkat iaitu sebanyak 10 mm kepada 4,720 mm. Manakala dimensi lain masih kekal dengan lebar 1,840 mm tinggi 1,435 mm hingga 1,440 mm, dan jarak roda pula adalah 2,800 mm.

Pada bahagian dalaman, penyegaran dibuat menerusi pemadanan papan pemuka dengan rekaan baharu. Ia menampilkan paparan instrumen digital sepenuhnya dan juga skrin infotainmen di tengah di mana kedua-duannya berukuran 12.3-inci. Tiada lagi pad sesentuh kawalan infotainmen diletakkan pada konsol tengah kerana skrin baharu yang diberikan kini menampilkan fungsi sesentuh. Kawasan yang sama sekarang dihuni oleh suis putar kawalan bunyi audio dan juga kawalan liang udara dan pemanas tempat duduk.

Papan pemuka baharu ini juga telah menyisihkan jam analog pada liang penghembus udara tengah bagi digantikan dengan suis lampu isyarat kecemasan. Suis-suis kawalan penghawa dingin juga kini lebih ringkas dan pemain CD di bawahnya juga sudah tiada, menjadikan bahagian tersebut lebih ringkas dan boleh menempat pad pengecas telefon pintar tanpa wayar.

Selain itu IS facelift 2026 ini juga menerima roda stereng baharu, butang penghidup enjin yang dialih lebih rendah dari kedudukan sebelumnya, serta liang penghembus sisi kini berbentuk bersegi berbanding bulat sebelum ini. Lexus juga memberikan perapi-perapi ‘buluh buatan’ pada perumah suis penghidup enjin dan pada konsol tengah, serta tema warna kemasan dalaman yang digelar sebagai ‘Prominence’.

Bagi unit rangkaian kuasa, IS 350 ditawarkan dalam versi sama ada pacuan roda belakang dengan kotak gear lapan kelajuan automatik atau pacuan semua roda dengan transmisi automatik enam-kelajuan. Manakala varian IS 300h pula hanya ditawarkan dalam versi pacuan roda belakang dengan kotak gear CVT automatik.

Lexus masih belum memperincikan enjin apa yang digunakan pada IS 2026 ini. Bagi versi terdahulu, IS 350 menerima enjin 3.5 liter V6 NA berkuasa 318 PS/380 Nm, manakala IS 300h pula digerakkan dengan enjin 2.5 liter NA empat-silinder sebaris dengan sistem hibrid elektrik menghasilkan kuasa keseluruhan 220 PS.

Talaan dinamik bagi IS facelift ini juga dipertingkat. Untuk stereng, rak jenis sepaksi biasa sebelum ini ditukar dengan rak jenis sepaksi biasa diganti dengan sistem nisbah bervariasi serta dipadankan dengan motor stereng berkuasa elektrik (EPS) berinersia rendah bagi memberikan rasa stereng yang lebih linear dan lancar. Menurut Lexus, dengan rak nisbah bervariasi ini akan memberikan pengendalian yang lancar dalam lebih banyak situasi, dari pemanduan di jalan berliku dengan banyak selekoh berturut-turut sehinggalah kepada penukaran lorong pada kelajuan tinggi di lebuhraya.

IS facelift ini masih menerima suspensi adaptif bervariasi (AVS), tetapi ia kini diberikan solenoid actuator bina-dalam baharu bagi menggantikan actuator jenis berperingkat, bagi memberikan respon daya serapan hentakan sekitar empat kali lebih baik.

Manakala untuk keselamatan, IS facelift ini menerima sistem bantuan pemanduan termaju (ADAS) Lexus Safety System+ yang memberikan fungsi termasuk Bantuan Pemanduan Proaktif, yang membantu pemandu untuk memperlahankan kenderaan sekiranya mengesan kenderaan lain di hadapan atau mengesan laluan selekoh, tanpa perlu kerap menukar kedudukan kaki pada pedal kawalan. Ia juga memberikan sokongan putaran stereng yang berterusan ketika memandu dalam lorong.

Lain-lain fungsi ADAS yang turut diberikan termasuk Pre-Collision System (PCS), cruise control adaptif, bantuan papan tanda jalan, sistem bantuan tukar lorong, Advanced Drive (bantuan ketika kesesakan trafik, dan lain-lain bagi membantu mengurangkan keletihan pemandu ketika memandu di lebuh raya.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.