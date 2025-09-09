Penutupan lorong di Lebuhraya NKVE antara Jalan Duta-Bukit Lanjan – 10-11 Sept, 11 malam-5 pagi

Penutupan lorong di Lebuhraya NKVE antara Jalan Duta-Bukit Lanjan – 10-11 Sept, 11 malam-5 pagi

Untuk para pengguna Lebuhraya NKVE, ini ada makluman penting daripada PLUS Malaysia Berhad (PLUS). Dimaklumkan bahawa PLUS akan melaksanakan penutupan lorong di kedua-dua arah di laluan antara Jalan Duta dan Bukit Lanjan iaitu di KM28.20 hingga KM28.25 di Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE) pada malam esok (10 September) hingga 11 September, dari jam 11 malam hingga 5 pagi.

Penutupan lorong berkenaan adalah bagi kelancaran kerja-kerja pemasangan struktur gantri paparan iklan merentasi lebuhraya di laluan berkenaan oleh kontraktor pihak ketiga.

Berdasarkan info grafik di atas, kita dapat lihat tiga lorong menghala ke Jalan Duta akan ditutup, hanya satu lorong (tidak termasuk lorong kecemasan) yang kekal dibuka untuk aliran trafik. Sementara itu, bagi laluan menghala ke Bukit Lanjan (arah utara) pula, dua lorong paling kanan akan ditutup, manakala dua lorong kiri akan kekal dibuka.

Justeru, para pengguna laluan berkenaan dinasihatkan agar merancang perjalanan, mematuhi arahan petugas trafik, dan memandu dengan berhati-hati ketika melalui kawasan kerja demi keselamatan bersama.

