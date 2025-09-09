Polestar 5 diperkenal – EV dua motor dengan kuasa sehingga 884 PS/1,015 Nm, jarak gerah WLTP 670 km

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 9 2025 2:55 pm

Setelah diperkenalkan sebagai model konsep pada tahun 2021, Polestar 5 kini akhirnya dilancarkan secara rasmi. Model gran tourer ini dibangunkan menggunakan platform aluminium khas Polestar sendiri yang dikenali sebagai Polestar Performance Architecture dan direka sebagai kereta 4+1 tempat duduk dengan dimensi yang agak besar – panjang 5,087 mm, lebar 2,015 mm, tinggi 1,425 mm dan jarak roda 3,054 mm.

Polestar 5 hadir dengan sistem elektrik 800-volt, tetapan dua motor dan dua varian kuasa. Varian asas, Polestar 5 Dual Motor, menghasilkan 748 PS dan 812 Nm, membolehkannya memecut 0-100 km/j dalam masa 3.8 saat. Versi yang lebih berkuasa, Polestar 5 Performance pula menawarkan 884 PS dan 1,015 Nm, dengan pecutan 0-100 km/j dalam hanya 3.2 saat. Kelajuan maksimum kedua-dua model ini dihadkan pada 250 km/j.

Kedua-dua varian menggunakan pek bateri lithium-ion NMC 112 kWh (106 kWh boleh guna) yang dibekalkan oleh SK On. Bateri ini menyokong pengecasan AC sehingga 11 kW, mengambil masa sekitar 11 jam untuk penuh dari kosong dan pengecasan pantas DC sehingga 350 kW yang mampu mengecas 10-80% dalam masa hanya 22 minit.

Untuk jarak pemanduan, Polestar 5 Dual Motor menawarkan bacaan WLTP sejauh 670 km bagi satu cas penuh, manakala varian Performance yang lebih berkuasa mencatat jarak 565 km.

Di bahagian suspensi, Polestar 5 menggunakan sistem jenis double wishbone di hadapan dan four-link di belakang. Varian Dual Motor dilengkapi penyerap hentak pasif dan spring gegelung, manakala versi Performance dilengkapi dengan sistem Magneride. Saiz rim berbeza mengikut varian – 20 dan 21 inci untuk Dual Motor, manakala Performance hadir dengan rim 21 dan 22 inci. Sistem brek menggunakan unit Brembo dengan angkup empat piston di bahagian depan.

Reka bentuk luaran menampilkan lampu utama LED jenis dual-blade adaptive pixel dengan 12 segmen kawalan automatik bagi setiap lampu. Bahagian hadapan turut menempatkan sistem SmartZone ADAS yang mengandungi radar menghala ke depan manakala pemegang pintu dengan mekanisme bukaan elektrik akan muncul secara automatik apabila kereta dibuka. Bumbung panoramik yang digunakan berukuran dua meter panjang dan 1.25 meter lebar, dan ini adalah yang paling besar pernah digunakan pada mana-mana model Polestar setakat ini.

Bahagian dalaman pula direka dengan perhatian seimbang untuk pemandu dan penumpang. Tempat duduk hadapan direka oleh Recaro dengan titik duduk rendah, menawarkan posisi pemanduan yang sedikit ke belakang. Paparan instrumen digital bersaiz sembilan inci dipasang pada kolum stereng yang boleh dilaras secara elektrik, manakala paparan HUD bersaiz 9.5 inci turut disediakan.

Walaupun direka sebagai kereta 4+1 tempat duduk, Polestar 5 menumpukan keselesaan kepada empat penumpang utama. Tempat duduk belakang boleh direbahkan secara individu dan tempat letak tangan tengah dilengkapi kawalan penyaman udara. Ia juga boleh dinaikkan untuk digunakan sebagai tempat duduk kelima.

Sistem infotainmen dikawal melalui skrin sesentuh menegak bersaiz 14.5 inci yang menggunakan sistem operasi Android Automotive khas Polestar, lengkap dengan Google binaan dalam. Dua pilihan sistem audio ditawarkan – sistem asas 10 pembesar suara 300 watt atau sistem premium Bowers & Wilkins dengan 21 pembesar suara, teknologi Tweeter-on-Top dan kuasa keseluruhan 1,680 watt.

Kemasan dalaman menggunakan bahan MicroTech sebagai standard, manakala kulit Nappa daripada Bridge of Weir ditawarkan sebagai pilihan. Bahan kitar semula seperti Econyl digunakan untuk karpet, manakala kepala bumbung diperbuat daripada PET kitar semula. Bahagian atas pintu pula dilapisi fabrik knitted deco.

Pencahayaan dalaman menggunakan jalur lampu laser dalam warna putih atau emas. Terdapat pad pengecasan tanpa wayar 15W serta empat port USB-C – dua di hadapan dan dua di belakang, semuanya 18W. Ruang but belakang juga dilengkapi dengan soket 12V.

Sistem bantuan pemandu yang disediakan adalah lengkap, termasuk Understeer Control Logic, Electronic Stability Control, Trailer Stability Assist, Regenerative Stability Control, Adaptive Cruise Control, Pilot Assist, Lane Change Assist, Intelligent Speed Assist, serta sistem elak perlanggaran dan mitigasi dengan bantuan brek dan stereng. Sistem ini boleh mengesan kenderaan lain, penunggang basikal dan pejalan kaki.

Ciri tambahan termasuk Forward Collision Warning, Lane Keeping Aid, Lane Departure Warning, Run-off Road Mitigation, Oncoming Lane Mitigation, Driver Alert Control, Rear Collision Warning, Cross Traffic Alert dengan bantuan brek, Road Sign Information, Blind Spot Information dengan bantuan stereng, Exit Assist dan Post-impact Braking.

Polestar 5 kini telah mula dijual di pasaran Eropah dengan harga bermula daripada EUR 119,900 (sekitar RM591,406) untuk varian Dual Motor dan daripada EUR 142,900 (sekitar RM704,854) untuk varian Performance.

