Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition dilancar di Malaysia – edisi khas ‘selamat tinggal’, RM534k

Mohd Farid Awaludin / September 10 2025 4:44 pm

Selain dari Mercedes-AMG CLE53, Mercedes-Benz Malaysia (MBM) turut melancarkan satu lagi coupe prestasi hari ini iaitu Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition. Seperti namanya, ini adalah model edisi terhad untuk mengucapkan selamat tinggal kepada model generasi sedia ada, dijual pada harga atas jalan tanpa insuran RM538,888.

Ini bermakna model edisi khas tersebut dijual pada harga RM11,000 lebih mahal berbanding CLA45S AMG biasa yang dijual pada harga RM 527,888. Tambahan harga berkenaan memberikan beberapa perincian unik pada bahagian luaran versi Final Edition ini.

Perincian tersebut termasuk AMG Night Package II yang diberikan secara standard, menampilkan gril hadapan AMG yang digelapkan sepenuhnya serta emblem, logo dan lencana sekeliling badan yang datang dalam kemasan krom gelap. Ia juga diberikan penutup pengisi petrol AMG dalam kemasan perak krom. Model edisi khas ini juga hanya ditawarkan dalam dua warna badan Manufaktur istimewa iaitu Alpine Grey Solid dan juga Patagonia Red Metallic.

Selain dari itu Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition ini masih menampilkan perincian yang sama seperti model biasa. Ia termasuk AMG Night Package I dan AMG Aerodynamics Package yang menampilkan splitter udara pada bampar hadapan, penutup cermin sisi, kemasan sekeliling tingkap dan juga kemasan tip ekzos yang kesemuanya datang dalam kemasan hitam berkilat. Ia juga menerima rim aloi AMG 19-inci juga dalam kemasan hitam berkilat dengan jalur sekeliling yang digilap.

Perincian luaran standard lain yang turut dibekalkan termasuk lampu hadapan LED Multibeam dengan fungsi Adaptive Highbeam Assist Plus, bumbung suria panaromik, lampu sekeliling bersama lampu yang memancarkan logo bintang Mercedes-Benz.

Manakala pada sebelah dalam, model ini menerima roda stereng AMG Performance dengan butang kawalan AMG balutan kulit Nappa serta gentian mikro Microcut, tempat duduk bucket hadapan AMG Performance kawalan elektrik dengan fungsi memori dan pemanas yang dibalut kulit sintetik Artico dan Microcut, serta tali pinggang keledar berwarna merah. Ia juga menerima sistem penghawa dingin automatik Thermotronic, lampu suasana 64-warna, cermin pandang belakang auto-malap, kemasan bendul bernyala AMG, karpet AMG dan lain-lain.

Tiada perubahan pada unit rangkaian kuasa pada model edisi khas ini. Ia masih dijana oleh enjin petrol turbo M139 2.0 liter empat-silinder sebaris berkuasa 421 PS pada takat 6,750 rpm dan tork maksima 500 Nm bermula 5,000 hingga 5,250 rpm. Digandingkan dengan kotak gear klac-berkembar automatik lapan-kelajuan AMG Speedshift 8G dan juga sistem pacuan semua roda 4Matic+. Ini membolehkan jentera ini memecut dari 0-100 km/j dalam masa 4.1 saat sebelum mencapai kelajuan maksima 270 km/j.

Untuk keselamatan pula ia diberikan Pakej Bantuan Pemandu yang merangkumi fungsi Active Distance Assist Distronic, Active Blind Spot Assist, Active Lane Keeping Assist, dan Active Brake Assist, bersama Active Parking Assist dengan kamera 360-darjah. Turut diberikan ialah Guard 360 Vehicle Protection Plus.

Setiap pembelian Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition ini akan dilindungi oleh waranti selama empat-tahun tanpa had perbatuan.

GALERI: Gambar rasmi Mercedes-AMG CLA45S 4Matic+ Final Edition pasaran Malaysia



