Pengenalan petrol Euro 5 ditangguh ke Sept 2026

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 10 2025 8:45 am

Seperti yang dilaporkan pada November 2024, Malaysia sepatutnya memperkenalkan petrol Euro 5 pada September 2025 dan dijangka mencapai spesifikasi penuh pada 2027 sebagai langkah penyelesaian jangka panjang dalam menjaga kualiti udara negara. Tetapi berdasarkan sepucuk surat daripada Jabatan Alam Sekitar (DOE) kepada syarikat petroleum utama di negara ini seperti yang diperoleh paultan.org dari sumber tertentu, nampaknya pelaksanaan petrol Euro 5 akan ditangguhkan selama setahun ke September 2026.

Surat tersebut, bertarikh 2 September 2025, menyatakan bahawa kabinet telah bersetuju mengenainya melalui satu memorandum yang dibentangkan dalam mesyuarat kabinet pada 22 Ogos lalu. Walau bagaimana pun tiada alasan dinyatakan menerusi surat tersebut.

“Penggunaan petrol Euro 5 adalah satu penyelesaian mampan yang akan memberi kesan positif kepada kualiti udara Malaysia. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar (NRES) bersama DOE akan bekerjasama rapat dengan pihak industri bagi memastikan peralihan berjalan lancar,” kata bekas menteri NRES, Nik Nazmi Nik Ahmad pada November lalu. Beliau kini telah pun meletakkan jawatan.

Pengenalan petrol Euro 5 dan diesel Euro 5 di Malaysia telah digazetkan pada tahun 2015 oleh NRES untuk diperkenalkan di stesen minyak pada 1 September 2025 dan September 2020. Diesel Euro 5 telah menggantikan gred Euro 2M pada April 2021.

Kualiti petrol Euro 5 akan mematuhi piawaian baharu bagi sulfur dan plumbum, menurut kementerian pada masa itu. Ia juga menambah bahawa baki standard minimum untuk petrol Euro 5 seperti tekanan Reid Vapor, kandungan oksigen, benzena, olefin, aromatik dan banyak lagi akan dikuatkuasakan secara berperingkat sepanjang tahun 2026 dan 2027.

