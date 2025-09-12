JPJ akan mulakan penguatkuasaan wajibkan semua penumpang kenderaan pakai tali pinggang keledar

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 12 2025 12:43 pm

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) telah mengumumkan bahawa ia akan menguatkuasakan penggunaan mandatori tali pinggang keledar untuk semua pemandu dan penumpang kenderaan persendirian di seluruh negara tidak lama lagi. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli masih belum mengumumkan tarikh sebenar penguatkuasaan tersebut, namun pihaknya akan melaksanakan tempoh advokasi terlebih dahulu sebelum ia dijalankan.

Menurutnya dalam laporan Bernama, program seperti kempen ‘Klik Sebelum Gerak’ yang telah dilancarkan semalam akan memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan menekankan kepentingan pemakaian tali pinggang keledar bagi semua pengguna kenderaan termasuk pemandu dan penumpang kenderaan.

“Selaras dengan kempen ini juga, kita akan maklumkan kemudian penguatkuasaan untuk pemakaian tali pinggang keledar untuk penumpang-penumpang kereta persendirian selepas ini. Kita akan maklumkan nanti, sekarang ini kita mulakan dengan kempen terlebih dahulu kempen ‘Klik Sebelum Gerak’ dan kemudian kita akan maklumkan bilakah tarikh yang kita akan tentukan untuk penguatkuasaan bagi penumpang-penumpang kereta,” katanya.

Apabila penguatkuasaan tersebut dilaksanakan kelak, individu yang tidak memakai tali pinggang keledar boleh dikenakan kompaun tidak lebih RM300 berdasarkan Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Tali Pinggang Keledar dan Sistem Kekangan Kanak Kanak) 1978 (pindaan 2019).

Aedy Fadly menambah bahawa JPJ komited untuk menjadikan pemakaian tali pinggang keledar sebagai amalan dan budaya biasa bagi menyelamatkan nyawa semua pengguna jalan raya. “Dalam hal ini, pemakaian tali pinggang keledar akan memastikan pemandu dan penumpang kekal duduk di tempat duduk sekiranya berlaku kemalangan berbanding mereka yang tidak memakai tali pinggang keledar yang mempunyai risiko lebih tinggi untuk tercedera,” katanya.

Penggunaan mandatori tali pinggang keledar untuk semua pemandu dan penumpang dalam kenderaan ini bukan perkara baru, di mana undang-undang ini telahpun mula diperkenalkan pada 2009. Walau bagaimanapun penguatkuasaannya hanya dijalankan dalam tempoh masa yang pendek, dan ia kekal dijalankan hanya sebagai kempen advokasi.

Sekiranya ia dilaksanakan kelak, ini bermakna setiap kenderaan hanya boleh membawa penumpang mengikut jumlah tempat duduk yang mempunyai tali pinggang keledar sahaja. Sekiranya membawa lebih penumpang, pemandu mungkin akan turut dikenakan saman kerana membawa penumpang lebih dari kapasiti yang dibenarkan.

