Sebahagian Jalan Raja ditutup mulai 15 Sept untuk kerja naiktaraf Warisan Kuala Lumpur – DBKL

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 12 2025 11:13 am

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) memaklumkan bahawa sebahagian Jalan Raja di mana terletaknya Dataran Merdeka, akan ditutup mulai 15 September ini. Ia bertujuan untuk kelancaran kerja-kerja menaiktaraf Warisan Kuala Lumpur. Walau bagaimana pun, DBKL tidak memaklumkan jangkaan tamatnya tempoh penutupan jalan terbabit.

Sepanjang penutupan laluan terbabit, kenderaan yang datang dari arah Jalan Tuanku Abdul Rahman (Jalan TAR) tidak dibenarkan memasuki Jalan Raya dan perlu membelok ke Jalan Tun Perak. Begitu juga dengan kenderaan dari Jakan Tun Perak tidak dibenarkan memasuki Jalan Raja.

Bagi kenderaan ringan dari Jalan Raja (inbound), anda boleh membelok ke kanan ke Jalan Tun Perak untuk meneruskan perjalanan. Begitu juga dengan kenderaan ringan dari Jalan Raja, anda boleh terus ke Jalan Raja Laut.

“Sila patuhi isyarat lalu lintas dan papan tanda. Sebarang perubahan akan dimaklumkan,” kata DBKL menerusi perkongsiannya di Facebook rasminya. Bagi pengguna laluan terbabit, sila lebih peka dan berhati-hati dalam pemanduan.

