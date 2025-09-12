Toyota Corolla sedan facelift 2026 muncul dalam fail pendaftaran MIIT di China, akan masuk Malaysia?

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / September 12 2025 2:35 pm

Dalam kesibukan Toyota memperkenalkan pelbagai varian seperti Corolla Cross dan GR Corolla, ramai mungkin terlupa bahawa model sedan Toyota Corolla generasi ke-12 sebenarnya sudah berada di pasaran selama tujuh tahun. Tempoh ini kebiasaannya menandakan waktu untuk digantikan dengan model baru, namun ia nampaknya masih akan diteruskan untuk beberapa tahun lagi. Ini dibuktikan dengan kemunculan facelift pertama yang sebenar untuk model sedan ini.

Imej yang diperoleh oleh ChinaEV Home daripada dokumen pendaftaran di Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat China (MIIT) menunjukkan rupa baru Corolla sedan ini dengan perubahan ketara pada bahagian hadapan. Reka bentuk ini mengambil inspirasi daripada model terkini Toyota Prius dan Camry, dengan penggunaan rekaan “hammerhead” yang menjadi gaya terkini Toyota. Lampu utama kini berbentuk C, manakala sudut bampar yang membentuk huruf L menempatkan lampu kabus dan disambungkan ke bahagian bukaan udara tengah yang lebih nipis.

Di bahagian sisi, Corolla facelift ini dilihat menggunakan rim aloi dua tona dengan rekaan yang lebih kompleks, kelihatan hampir menyerupai rim pada Lexus ES generasi keenam facelift 2015. Di bahagian tingkap belakang pula, terdapat tambahan elemen segi tiga berwarna hitam pada hujungnya, yang memberi ilusi visual seolah-olah bahagian kaca itu lebih panjang. Bahagian belakang juga menerima sedikit kemasan merah yang menyambungkan lampu belakang berbentuk L terbalik dan kini hadir dalam kemasan gelap (smoked).

Secara keseluruhan, kebanyakan bahagian lain pada Corolla ini masih mengekalkan rekaan asal, dengan perbezaan utama hanya pada penggunaan kemasan hitam menggantikan krom sebelum ini. Walaupun tiada gambar dalaman didedahkan, perubahan pada ruang kabin dijangka selari dengan kemas kini besar yang diterima oleh Toyota Camry facelift XV80.

Untuk pilihan enjin di China, Corolla facelift ini dijangka mengekalkan enjin sedia ada, termasuk enjin 1.2 liter turbo 9NR-FTS empat silinder, enjin 1.5 liter NA M15B-FTS tiga silinder serta pilihan hibrid 1.8 liter. Namun untuk pasaran Malaysia, model ini penting kerana ia adalah varian yang sama ditawarkan di sini, berbanding versi Allion atau Levin yang dibina oleh GAC di China.

Oleh itu, Corolla sedan facelift ini dijangka akan memasuki pasaran Malaysia seawal tahun depan, kemungkinan besar masih mengekalkan satu-satunya pilihan enjin sedia ada iaitu enjin petrol 1.8 liter 2ZR-FE yang menghasilkan 139 PS dan 172 Nm.

