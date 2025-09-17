100,000 kenderaan syarikat barangan, pengangkutan awam darat layak dapat subsidi RON95 di bawah SKPS

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 17 2025 11:39 am

Dianggarkan sebanyak 100,000 kenderaan barangan dan syarikat pengangkutan awam darat di seluruh negara layak menerima subsidi petrol RON95 di bawah Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi (SKPS), berdasarkan integrasi data SKPS dengan sistem Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), laporan Bernama.

Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali, pendaftaran SKPS telah dibuka sejak Isnin lalu, namun setakat ini hanya 240 kenderaan daripada 70 syarikat pengangkutan awam darat dan 95 kenderaan daripada syarikat pengangkutan barangan telah mendaftar untuk mendapatkan subsidi tersebut.

“Walaupun tiada tarikh tutup, saya menggesa semua syarikat pengangkutan barangan dan awam darat yang layak supaya segera mendaftar bagi memastikan mereka menerima manfaat subsidi ini mulai hari pertama pelaksanaan.

“Kami berharap semua kenderaan syarikat pengangkutan barangan dan awam darat akan memanfaatkan subsidi petrol RON95 ini memandangkan mereka menyediakan perkhidmatan kepada pengguna. Kemudahan subsidi ini akhirnya akan membantu mengurangkan impak kepada pengguna secara keseluruhan,” katanya sambil menambah bahawa fleet card perlu dipohon daripada tiga syarikat minyak yang ditetapkan selepas proses pendaftaran selesai. Klik di sini untuk mendaftar SKPS.

