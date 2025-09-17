Harga minyak 18-24 Sept – diesel di semenanjung, RON97 dinaikkan masing-masing tiga sen seliter

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 17 2025 6:41 pm

Bagi minggu bertarikh 18 hingga 24 September 2025, Kementerian Kewangan mengumumkan bahawa harga runcit petrol RON97 dinaikkan sebanyak tiga sen seliter, menjadi RM3.21 seliter. Manakala RON 95 yang telah mencapai harga siling, masih dikekalkan pada RM2.05 seliter.

Bagi diesel yang dijual di Semenanjung Malaysia, ia juga mengalami kenaikan sebanyak tiga sen seliter menjadi RM2.93 seliter . Manakala harga diesel untuk Sabah dan Sarawak tetap dikekalkan pada RM2.15 seliter.

Pada 23 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan harga runcit bagi petrol RON 95 akan diturunkan ke RM1.99 seliter apabila penyasaran subsidi dilaksanakan kelak. Perincian penuh mengenai penyasaran subsidi bahan api itu bakal diumumkan menjelang akhir September 2025, katanya menerusi ucapan ‘Penghargaan Buat Rakyat Malaysia’.

Manakala pada 26 Ogos, Menteri MoF II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, “Pada masa ini, kerajaan berada di fasa akhir memperhalusi kriteria kelayakan dan kaedah pelaksanaan bagi subsidi petrol RON95 bersasar, dengan perbincangan bersama semua pihak berkepentingan yang relevan. Ini termasuk meneroka pelbagai mekanisme pelaksanaan, seperti menguji penggunaan MyKad, e-dompet, dan aplikasi syarikat minyak, bagi memastikan inisiatif ini dilaksanakan dengan cekap serta tidak menyulitkan rakyat.”

