Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / by /

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Sudah wujud sejak tahun 2017, Honda Winner (juga dikenali sebagai RS150R dan seterusnya RS-X) pasaran Vietnam kini diperkenalkan dalam versi terbaru yang dipanggil sebagai Winner R. Ia dijual dalam pilihan tiga versi iaitu Standard, Special Edition dan Sport, dengan harga antara 4.6 juta dong (RM7,300) ke 50.56 juta dong RM8,030).

Peningkatan utama bagi model tahun 2025 ini adalah di bahagian penampilan, dengan bukan sahaja grafik, tetapi juga panel badan yang diubah. Paling jelas adalah di bahagian hadapan, yang menerapkan rekaan lebih sporty.

Lampu hadapan jenis LED pada model ini dinaik taraf dengan teknologi “Crystal Light” yang dapat memberikan pencahayaan lebih baik, sementara dari bahagian tepi anda juga dapat melihat bahagian enjin kini lebih tertutup dengan tambahan panel.

Bahagian mekanikal tidak diubah, dengan ia masih lagi menggunakan enjin satu silinder 149.2 cc DOHC dengan sistem penyejukan cecair, mampu menghasilkan 15.8 hp pada 9,000 rpm dan 13.5 Nm tork pada 7,000 rpm, bersama balancer, coil serta laluan minyak yang ditambah baik sejak dari tahun lepas.

Transmisi enam kelajuannya juga telah dinaik taraf pada tahun lalu, dengan klac jenis anti-slip, memberikan penukaran gear lebih lancar serta tarikan tuil yang lebih lembut. Tangki bahan api berkapasiti 4.5 liter.

Kelengkapan lain yang disediakan adalah termasuk soket pengecas USB, fork teleskopik di hadapan, monoshock di belakang, rim 17 inci, brek cakera hadapan dan belakang, dengan ABS single-channel bagi dua varian tertinggi, sistem kunci pintar serta panel meter digital.

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k
Honda Winner R 2025 diperkenal di Vietnam – RS-X dengan badan serba baru, harga dari RM7.3k

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

HONDA CR-V
HONDA CITY HATCHBACK
HONDA CITY
HONDA WR-V
HONDA BR-V
HONDA HR-V
HONDA HR-V
HONDA CITY
HONDA CITY

10% discount when you renew your car insurance with us

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services. You can also pay with instalment using Grab PayLater or Shopee SPayLater.

Renew Car Insurance

Durrani Sharom

Mempunyai latar belakang yang pelbagai termasuk sebagai pengurus tapak, pemandu van/lori dan pelbagai lagi, Durrani akhirnya masuk ke dalam bidang penulisan automotif lapan tahun lalu. Apa sahaja yang beroda dan berenjin membuatkan beliau teruja dan beliau percaya 'mesin pengangkutan' ini sepatutnya adalah sesuatu yang mampu memberikan pengalaman menyeronokkan kepada penggunanya.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 