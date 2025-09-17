Jetour eVT5 dikesan lagi di Malaysia – versi EV bagi Chery Tiggo Cross, 53.6 kWh; bakal dilancarkan kelak?

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 17 2025 11:10 am

Baru-baru ini Jetour eVT5 telah dikesan berada di jalan raya di Malaysia, dan fotonya dikongsikan menerusi paultan.org Automotive/Car Discussion Group di Facebook. Bagaikan memberi petanda bahawa SUV crossover versi EV bagi Chery Tiggo Cross ini bakal dilancarkan di pasaran tempatan tidak lama lagi.

Sebelum ini, eVT5 juga pernah dikesan diuji di Malaysia, namun tika itu kemunculannya dikenali sebagai Kaiyi X3 Pro EV. SUV crossover EV ini juga pernah tampil khas di Malaysia Autoshow 2025 pada Mei lalu dan ia mempunyai ukuran dimensi 4,443 mm panjang, 1,831 mm lebar, 1,653 mm tinggi dan jarak roda 2,632 mm serta jarak kelegaan tanah (ground clearance) cecah 183 mm. Walau bagaimana pun, eVT5 sebenarnya 125 mm lebih panjang berbanding Tiggo Cross, tetapi saiz ukuran lain lebih kurang sama.

Ia dilengkapi dengan bateri lithium iron phosphate (LFP) CATL berkapasiti 53.6 kWh yang boleh memberikannya jarak gerak hingga 356 km mengikut kitaran NEDC, dan ia mampu mencapai status pengecasan antara 30-80% dalam masa 30 minit.

Antara ciri pengendaliannya yang diberikan termasuklah motor 163 PS/280 Nm, sistem suspensi dengan topang MacPherson untuk hadapan dan multi-link di belakang, cakera brek ventilated di hadapan dan cakera solid untuk belakang dan roda aloi 18-inci yang dibaluti tayar Giti Comfort 215/55.

Untuk bahagian kabinnya, ia dilengkapi dengan unit paparan, upholstery kulit, skrin sesentuh LCD 10.25-inci, corong pendingin hawa untuk tempat duduk belakang, bumbung suria panoramik, kamera 360-darjah, penahan brek auto, kawalan kelajuan, panel pengecasan tanpa wayar dan enam beg udara.

Buat masa ini, Jetour Malaysia masih belum mendedahkan sebarang harga untuk eVT5 ini dan juga perincian lanjut mengenainya. Untuk pengetahuan anda, di pasaran global, selain versi elektrik, SUV ini yang diberikan nama berlainan juga ditawarkan dengan unit enjin pembakaran dalaman (ICE) dengan pilihan enjin 1.5 liter berkuasa 116 hp dan 1.5 liter turbo bersama hamburan kuasa 156 hp dan tork 230 Nm. Kedua-dua pilihan enjin ICE itu dipadankan dengan transmisi automatik enam-kelajuan.

GALERI: Jetour eVT5 yang dipertontonkan di Malaysia Autoshow 2025 pada Mei lalu



