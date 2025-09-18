Penutupan jalan di sekitar KLCC pada 20 Sept sempena Malaysia Sarong Music Run (MSMR) 2025

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 18 2025 1:41 pm

Bagi yang bercadang untuk memasuki pusat bandar KL pada Sabtu ini, ada makluman khas untuk anda. Dimaklumkan bahawa ada beberapa jalan di sekitar KLCC akan ditutup pada Sabtu, 20 September, bagi kelancaran acara larian Malaysia Sarong Music Run (MSMR) 2025 yang ditaja oleh Jetour Malaysia.

Garisan pemula/penamat serta race village akan ditempatkan di hadapan Menara Berkembar Petronas, iaitu laluan di mana terletaknya Four Seasons dan Avenue K. Para peserta yang menyertai larian 5 Km ini akan merentasi Jalan Ampang, Jalan P Ramlee, Jalan Pinang, Jalan Kia Peng, Jalan Stonor, Jalan Kia Peng, Jalan Raja Chulan, Jalan Bukit Bintang dan Jalan Sultan Ismail.

Ada beberapa jalan yang disebut ini akan ditutup sepenuhnya dan ada yang akan dibuka separuh iaitu berkongsi antara pelari dan juga trafik. Penutupan jalan ini akan bermula dari jam 4.50 pm hingga 7.30 pm. Sebarang perubahan pada penutupan atau masa adalah mengikut budi bicara pihak berkuasa, kata penganjur acara.

Bagi peserta larian yang terlibat, anda boleh parkir kenderaan di KLCC, atau kawasan parkir terbuka di sebelah NZ Curry House, Avenue K dan di belakang bangunan AmBank. Tapi lebih mudah jika menggunakan pengangkutan awam termasuk tren LRT dan MRT.

