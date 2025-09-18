Proton eMas 7 dilancarkan di Singapura dalam dua varian – Prime RM577k, Premium RM590k dengan COE

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 18 2025 4:03 pm

Proton eMas 7 kini secara rasmi dilancarkan di Singpura selepas didedahkan buat pertama kali di sana pada Mei lalu. Ini juga bermakna Proton kembali secara rasmi ke seberang tambak setelah menutup operasi di sana lebih sedekad yang yang lalu. Kali ini Proton diwakili oleh Vincar Group yang bertindak sebagai pengedar bertauliah di Singapura.

Singapura menerima dua varian eMas 7 yang sama di seperti di Malaysia iaitu varian Prime dijual pada harga SGD175,988 (sekitar RM577k), dan juga varian tertinggi Premium dijual pada harga SGD179,888 (RM590k). Harga yang dinyatakan termasuk Sijil Pemilikan (COE) Kategori B yang dikenakan untuk kenderaan elektrik (EV) berkuasa lebih dari 110 kW (kurang dari angka ini dikelaskan dalam Kategori A).

Kedua-dua varian Proton eMas 7 di Singapura ini juga masih dibekalkan dengan satu motor elektrik tunggal yang memacu roda hadapan berkuasa 218 PS (160 kW) dan tork maksima 320 Nm. Varian Prime menerima bateri litium logam fosfat (LFP) bilah pendek keluaran Aegis berkapasiti 49.52-kWj bagi memberikan jarak gerak 345 km dalam kitaran ujian WLTP, manakala varian Premium pula diberikan bateri berkapasiti 60.22 kWj untuk jarak gerak WLTP 410 km.

Varian Prime mampu untuk memecut dari 0-100 km/j dalam masa 6.9 saat manakala varian Premium sedikit lebih lambat dengan catatan 7.1 saat. Namun kedua-duanya boleh mencapai kelajuan maksima 175 km/j. Kedua-duanya juga menyokong pengecas AC dengan kadar maksima 11 kW.

Tetapi untuk pengecas pantas DC, varian Prime boleh menerima sehingga 80 kW dan Prime pula sehingga 100 kW, membolehkan bateri dipenuhkan dari 30-80% dalam masa 20 minit. Jika menggunakan pengecas AC wallbox di rumah, bateri boleh dipenuhkan dalam masa 4.9 jam untuk Prime dan 6.1 jam untuk Premium.

Untuk spesifikasi, varian kedua-dua varian pasaran Singapura ini juga menyamai spesifikasi eMas 7 di Malaysia. Ia datang standard dengan lampu hadapan LED, paparan instrumen digital 10.2-inci, skrin sesentuh infotainmen 15.4-inci dengan paparan 2.5k dan sistem bantuan pemanduan termaju (ADAS) dengan kebolehan pemanduan Autonomi Tahap 2 dan enam beg-udara. Varian Prime menerima rim aloi 18-inci, manakala varian Premium ditambah dengan rim aloi 19-inci, sistem bunyi Flyme Audio dengan 16-pembesar suara, paparan head-up, tempat duduk hadapan berliang dan lain-lain.

Vincar Group menawarkan pakej Founders Edition untuk eMas7 pasaran Singapura ini untuk 99 pelanggan terawal. Pakej tersebut menampilkan waranti bateri selama 10-tahun tanpa had perbatuan, dan juga data internet percuma selama lima-tahun, dan ia boleh beroperasi secara roaming sekiranya pelanggan memandu SUV ini masuk ke Malaysia.

Bukan itu sahaja, pakej berkenaan turut menawarkan bantuan tepi jalan merentas sempadan yang boleh digunakan di Semenanjung Malaysia dan Singpura. Ini bermakna pelanggan juga boleh menghantar eMas 7 mereka di pusat-pusat servis Proton di Malaysia sekiranya berlaku perkara yang tidak diingni.

Enam warna badan ditawarkan di Singapuara termasuk Lithium White, Turquoise Green, Slate Grey, Platinum Silver, Quartz Rose dan Moyu Black. Semua warna ini telahpun ditawarkan di Malaysia, namun warna hitam diberikan nama berbeza di Malaysia kerana di sini ia dikenali sebagai Obsidian Black.

Seperti model pasaran Malaysia yang telah dipertingkat didedahkan pada Julai lalu, model pasaran Singapura ini juga datang dengan dua pilihan warna kabin iaitu Indigo Blue dan Alabaster White

GALERI: Proton eMas 7 Premium 2025 pasaran Malaysia



GALERI: Proton eMas 7 Prime Malaysia



