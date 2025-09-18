Subsidi bersasar RON95 – video tunjuk perlu guna MyKad dan pembaca terminal untuk sahkan kelayakan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 18 2025 12:30 pm

Bulan lalu Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ada menyebut bahawa pelan rasionalisasi subsidi petrol RON 95 bakal diumumkan oleh kerajaan pada penghujung September 2025, dan beliau ada menyatakan bahawa kad pengenalan Malaysia (MyKad) akan dipertimbang sebagai salah satu cara untuk mengesahkan kelayakan seseorang untuk menerima subsudi petrol RON95 Budi Madani.

“Mekanisme MyKad ini berfungsi dengan memasukkan MyKad ke dalam terminal pembaca yang disediakan kerajaan. Terminal itu akan disambungkan ke Hab Pangkalan Data Pusat (PADU) kerajaan untuk menentukan kelayakan dan kuota,” jelasnya.

Nampaknya kaedah berkenaan mungkin akan benar-benar digunakan oleh kerajaan – satu video telah tersebar menerusi laman sosial Facebook menunjukkan bagaimana seorang pekerja stesen minyak menggunakan terminal pembaca MyKad untuk mengesahkan kelayakan pelanggan bagi mendapatkan petrol RON95 dengan harga bersubsidi.

Dalam video tersebut, pekerja berkenaan perlu memasukkan MyKad pelanggan pada terminal pembaca. Selepas beberapa saat (mungkin ia dihubungkan kepada PADU), terminal tersebut akan mendedahkan kelayakan pelanggan tersebut untuk mendapatkan petrol RON95 bersubsidi – tag biru menandakan kelayakannya disahkan, tag merah menandakan kuotanya sudah habis, dan sekiranya kedua-dua tag tidak muncul bermakna pengguna tersebut tidak layak menerima petrol bersubsidi.

Selepas proses pengesahan ini dibuat, barulah proses tempahan boleh diteruskan dengan menentukan pam mana yang akan digunakan, berapa jumlah petrol RON95 yang ingin dibeli dan juga bayaran menggunakan tunai atau kad kredit/debit.

Video ini tidak menerangkan atau menunjukkan terminal berkenaan hanya akan disediakan di kaunter atau turut akan disediakan pada setiap pam atau tidak. Sekiranya ia hanya disediakan di kaunter, maka setiap pelanggan perlulah ke kaunter untuk membuat pembayaran, tidak seperti servis sedia ada di mana pelanggan yang menggunakan kad kredit/debit boleh membuat pembayaran di pam sahaja.

Juga turut menjadi tanda tanya bagaimana pula pembayaran menerusi aplikasi seperti Setel. Namun aplikasi seperti itu mungkin boleh dikemaskini dengan menampilkan fungsi pengesahan MyKad bina-dalam menerusi pendaftaran MyKad (e-KYC) yang akan membekalkan maklumat yang diperlukan, serta membuat pengiraan berkaitan kuota pengguna.

Ini dibayangkan sendiri menerusi kenyataan yang sama dibuat 26 Ogos lalu oleh Amir Hamzah di mana selain MyKad, kementeriannya turut akan mengambil kira penggunaan e-wallet dan juga aplikasi-aplikasi pembayaran yang disediakan oleh syarikat-syarikat minyak bagi mengesahkan kelayakan pengguna terhadap petrol RON95 bersubsidi tersebut.

Selain itu kementerian kewangan juga memberitahu bahawa kerajaan turut akan mewujudkan portal awam untuk setiap individu memeriksa kelayakan masing-masing bagi mendapatkan petrol RON95 bersibsidi. kerajaan turut akan mewujudkan pusat perhubungan bagi membolehkan orang awam meminta pertolongan, memberikan respon atau membuat rungutan menerusi pelbagai cara.

