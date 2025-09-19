PLUS peruntukkan RM37 juta untuk kerja tambahbaik kemudahan tandas awam di 56 lokasi sejak 2023

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 19 2025 11:36 am

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah memperuntukkan kira-kira RM37 juta untuk kerja kerja penambahbaikan tandas awam di lebuhrayanya secara berperingkat yang telah dijalankan sejak 2023 hingga kini. Ia adalah sebahagian daripada usaha untuk menyediakan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada pengguna lebuhraya kendaliannya.

Menurut kenyataan yag dikeluarkan, PLUS berkata pihaknya telah dan sedang melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan kemudahan tandas awam di 56 lokasi di Kawasan Rehat dan Rawat (R&R), hentian sebelah, restoran jejantas dan plaza tol sepanjang lebuhraya kendaliannya. Di mana sebanyak 32 dan 16 lokasi penambahbaikan kemudahan tandas telah dijalankan masing-masing pada 2023 dan 2024. Malah pada tahun ini sahaja, kerja-kerja penambahbalkan kemudahan tandas dijangka akan dijalankan di lapan lagi lokasi.

Menurut Pengarah Urusan PLUS, Datuk Nik Airina Nik Jaffar, “Di bawah Pelan Induk 5 tahun Pembangunan dan Penambahbaikan Fasiliti bagi R&R dan hentian sebelah, beberapa lokasi R&R dan hentian sebelah di Lebuhraya kendalian PLUS telah dikenalpasti untuk dinaik tarat, dalam usaha menyediakan kemudahan yang lebih selesa dan meningkatkan tahap perkhidmatan yang lebih efisien kepada pengguna lebuhraya. Dalam Pelan ini, sebanyak lima R&R dan 11 Hentian Sebelah sedang dan akan dinaiktara secara berperingkat sehingga 2028.

“Dalam masa sama, PLUS akan menaik taraf beberapa lokasi R&R dan hentian sebelah terpilih secara berperingkat dengan menyediakan kemudahan yang lebih selesa pada masa akan datang antaranya di Hentian Sebelah Pedas Linggi (arah utara), Hentian Sebelah Bukit Gantang (arah selatan), Hentian Sebelah Tangkak (arah utara) dan R&R Machap (arah selatan).”

Tambahnya, kerja penambahbaikan tandas kini juga sedang giat dijalankan sejak 2024 di lokasi-lokasi sepanjang lebuhraya antaranya di R&R Gurun (arah utara), R&R Gunung Semanggol kedua-dua arah), R&R Dengkil (arah selatan), Restoran Jejantas Ayer Keroh (kedua-dua arah), Hentian Sebelah Simpang Pulai (arah selatan), R&R Sungai Perak (kedua-dua Aarah), R&R Seremban (Arah Utara) dan R&R Ayer Keroh (Arah Utara), Hentian Sebelah Sungai Bakap (Kedua-dua Arah), Hentian Sebelah Rawang (arah selatan), Hentian Sebelah Gua Tempurung (arah selatan) dan Hentian Sebelah Kulai (arah utara).

“Sebahagian besar daripada tandas di lokasi-lokasi tersebut telah siap ditambah baik dan sedia untuk digunakan. Bagi lokasi-lokasi yang sedang dalam proses ditambah baik, kerja-kerja ini dijangka siap selewat-lewatnya pada penghujung tahun 2025,”katanya lagi.

