Proton X50 2025 — galeri penuh dan terperinci varian Flagship; jana kuasa 181 PS/290 Nm, RM109,300

Proton X50 2025 yang baru saja dilancarkan di Malaysia pada 24 Julai lalu dengan cepat telah mencatatkan penerimaan yang boleh dibanggakan. Dalam tempoh tujuh hari selepas dilancarkan, sebanyak 999 unit SUV kompak berkenaan telah diserahkan kepada pelanggan. Dan, sepanjang bulan Ogos 2025 pula, sejumlah 4,287 unit telah terjual.

Selepas ada kesempatan memandu SUV tersebut dalam perjalanan pergi-balik ke Ipoh minggu lalu, boleh difahami kenapa ramai pengguna menggemari model ini. Ada banyak hal yang diberi kemaskini dan peningkatan, yang secara langsung telah memberi kesan terhadap aspek pemanduan dan keselesaannya.

Dengan enjin baru i-GT 1.5 liter turbo empat-silinder yang menggantikan unit tiga-silinder yang lama, enjin baru ini ternyata memberikan kelancaran dan maklum balas yang sangat baik. Lebih penting, dari dalam kabin, enjin berkenaan tidak memberikan rasa getaran yang ketara, begitu juga dengan menyumbang kepada suasana kabin yang lebih senyap. Secara ringkas, dari aspek ini, Proton X50 2025 lebih diperhalusi pengalaman pemanduannya.

