Proton X50 2025 — galeri penuh dan terperinci varian Flagship; jana kuasa 181 PS/290 Nm, RM109,300

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Hazril Hafiz / September 19 2025 5:17 pm

Proton X50 2025 yang baru saja dilancarkan di Malaysia pada 24 Julai lalu dengan cepat telah mencatatkan penerimaan yang boleh dibanggakan. Dalam tempoh tujuh hari selepas dilancarkan, sebanyak 999 unit SUV kompak berkenaan telah diserahkan kepada pelanggan. Dan, sepanjang bulan Ogos 2025 pula, sejumlah 4,287 unit telah terjual.

Selepas ada kesempatan memandu SUV tersebut dalam perjalanan pergi-balik ke Ipoh minggu lalu, boleh difahami kenapa ramai pengguna menggemari model ini. Ada banyak hal yang diberi kemaskini dan peningkatan, yang secara langsung telah memberi kesan terhadap aspek pemanduan dan keselesaannya.

Dengan enjin baru i-GT 1.5 liter turbo empat-silinder yang menggantikan unit tiga-silinder yang lama, enjin baru ini ternyata memberikan kelancaran dan maklum balas yang sangat baik. Lebih penting, dari dalam kabin, enjin berkenaan tidak memberikan rasa getaran yang ketara, begitu juga dengan menyumbang kepada suasana kabin yang lebih senyap. Secara ringkas, dari aspek ini, Proton X50 2025 lebih diperhalusi pengalaman pemanduannya.

Dengan output kuasa yang semakin bertambah pula 181 PS dan 290 Nm (naik 4 PS dan 35 Nm berbanding enjin versi TGDi paling berkuasa untuk X50 sebelum ini), maklum balas pemanduannya juga lebih baik dan dirasakan lebih bertenaga, walaupun masih menggunakan transmisi DCT 7-kelajuan yang sama.

Penggunaan minyak juga menjadi lebih baik: atas kertas, tetapan janaan kuasa yang baru ini memberikan 4.7% lebih jimat untuk kadar penggunaan petrol.

Selain itu, ada beberapa perkara yang membezakan varian Flagship yang paling tinggi berbanding varian Premium pertengahan. Dari luaran, ia dibezakan dengan bumbung hitam dan juga spoiler belakang yang tajam dan besar.

Di dalam, Flagship dilengkapi pula dengan cermin pandang belakang anti-silau, kemasan hitam-merah untuk kabin, pelapik bumbung hitam, penghadang matahari separa telus di depan, bumbung kaca panoramik dengan penghadang matahari larasan elektrik, pengecas tanpa wayar Qi (sebelah pemandu) serta ciri Park Assist.

Sementara menanti video ulasan Proton X50 2025, kami bawakan dulu galeri penuh dengan perincian varian Flagship untuk anda teliti dan dekati.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.