2.3 juta pemegang lesen memandu tidak aktif; semak, baharui segera jika ingin terus memandu – JPJ

Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia (JPJ) mendapati sejumlah 2.3 juta pemegang Lesen Memandu Kompetan (CDL) berada dalam status tidak aktif iaitu telah tamat tempoh atau tidak diperbaharui melebihi tiga tahun.

Menurut Ketua Pengarah JPJ, Datuk Aedy Fadly Ramli, pihaknya ingin menegaskan bahawa semua individu yang memandu suatu kenderaan motor di atas jalan hendaklah mempunyai Lesen Memandu yang sah dan berkuatkuasa selaras dengan ketetapan Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333].

“Adalah menjadi kesalahan bagi pemegang lesen tersebut sekiranya mereka memandu dengan menggunakan lesen yang tidak aktif serta akan menimbulkan pelbagai risiko berbangkit kepada diri sendiri dan pengguna jalan raya yang lain.

“Sekiranya pemegang lesen terbabit masih berhasrat untuk memandu suatu kenderaan motor di atas jalan, individu terbabit adalah diwajibkan untuk menduduki semula Ujian Kurikulum Pendidikan Pemandu Bahagian 2 dan 3 (KPP02 dan KPP03) di mana-mana Institut Memandu (IM) yang berdekatan untuk mendapatkan atau mengaktifkan semula lesen memandu tersebut selaras dengan ketetapan Akta 333,” katanya menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

Justeru, pihaknya menyeru kepada semua pemegang lesen CDL yang tamat tempoh tidak melebihi tiga tahun untuk segera mengambil tindakan membuat pembaharuan lesen melalui aplikasi MyJPJ, portal mySikap, kiosk atau mana-mana kaunter JPJ di seluruh negara bagi mengelak kewajipan menduduki semula Ujian Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP02 dan KPP03).

