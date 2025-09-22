Honda ADV 160 terima skrin TFT lima inci, fungsi sambungan RoadSync di Indonesia – dari RM9.4k

Honda ADV 160 terima skrin TFT lima inci, fungsi sambungan RoadSync di Indonesia – dari RM9.4k

Di pasaran negara jiran, Indonesia, Honda memperkenalkan ADV 160 baru, yang ditawarkan dalam tiga versi iaitu CBS, ABS dan RoadSync. Harganya bermula 37.3 juta rupiah (RM9,400) untuk CBS dan pergi sehingga 41.95 juta rupiah (RM10,600) untuk RoadSync.

Peningkatan utama bagi skuter bergaya adventure ini adalah di bahagian teknologi, di mana semua varian kini diberikan dengan skrin TFT lima inci serta soket pengecas USB-C baru. Untuk mengawal fungsi pada skrin ini, sudah tentu, terdapat tambahan butang baru di bahagian kiri pemegang.

Varian paling tinggi pula kemudiannya dinaik taraf lagi dengan sistem sambungan kepada aplikasi RoadSync, yang membolehkan pengguna menikmati fungsi tambahan seperti kawalan panggilan dan muzik, serta paparan mesej dan navigasi.

Sementara reka bentuk asasnya termasuk lampu hadapan dan belakang masih lagi sama, anda akan dapat melihat perubahan pada bahagian panel tepi (hadapan) yang kini nampak lebih tegap dan mempunyai tambahan lubang udara.

Ciri-ciri mekanikal tidak berubah, dan ADV 160 baru ini masih lagi menggunakan enjin satu silinder suntikan bahan api 156.9 cc eSP+, dipadankan bersama transmisi CVT untuk menghasilkan kuasa 16 PS pada 8,500 rpm dan 14.7 Nm tork pada 6,500 rpm.

Kelengkapan lain yang disediakan adalah termasuk brek cakera hadapan dan belakang, rim 14 inci di hadapan dan 13 inci di belakang, ABS (untuk dua varian tertinggi), dua penyerap hentak Showa degan tabung, tangki bahan api 8.1 liter, penghadang angin boleh laras serta ruang barangan 30 liter di bawah tempat duduk.

