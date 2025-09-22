Pakcik Shell demo pembaca MyKad di pam minyak untuk RON95 bersubsidi RM1.99 – tak perlu ke kaunter

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 22 2025 5:54 pm

“Pak Cik Shell” yang merupakan Pengarah Urusan Shell Malaysia, Shairan Huzani Husain, telah memuat naik di akaun Instagramnya @pakcikshell satu demo bagaimana pengesahan MyKad untuk pembelian RON95 bersubsidi pada harga RM1.99 seliter berfungsi terus di pam minyak, tanpa perlu ke kaunter juruwang.

Video tersebut bermula dengan Pak Cik Shell membersihkan cip MyKad menggunakan pemadam – sesuatu yang sangat sinonim dengan rakyat Malaysia, dan pasti kita semua pernah melakukannya sebelum ini, terutamanya di bank, betul tak?

Seterusnya, beliau menyentuh kad debit Visa pada terminal pembaca untuk membuat bayaran menggunakan konsep PayWave. Kemudian, beliau memasukkan pula MyKad ke dalam slot pembaca fizikal untuk pengesahan.

Beberapa saat kemudian, nampaknya keseluruhan proses selesai dan beliau boleh terus mengisi minyak. Menerusi perkongsian ini, nampak gayanya pam minyak Shell akan dilengkapi dengan terminal pembaca MyKad, sekali gus tidak perlu ke kaunter juruwang untuk pengesahan.

Walau bagaimana pun, demo ini dilakukan di dalam pejabatnya dan bukannya di pam minyak sebenar. Mungkin kerana sistem tersebut masih belum diaktifkan di pam minyak.

Jika semua syarikat minyak memasang terminal pembaca MyKad di pam, nampaknya pengesahan MyKad di kaunter hanya diperlukan untuk bayaran tunai. Pastinya ia lebih memberikan pilihan dan kemudahan kepada para pengguna dengan cara yang lebih efektif, sama ada menggunakan bayaran secara tunai mahu pun transaksi menggunakan kad debit/kredit.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.