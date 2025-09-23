Ujian kalibrasi kamera AWAS di Terowong Menora/Meru pada 23-25 Sept, 11 malam-3 pagi – PLUS

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 23 2025 12:47 pm

PLUS Malaysia Behrad (PLUS) telah mengumumkan bahawa Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan MIROS akan melaksanakan ujian kalibrasi bagi pemasangan Kamera AWAS (Automated Awareness Safety System) di KM258.25 (arah utara) dan KM262.5 (arah selatan) di jajaran Terowong Menora/Meru, Lebuhraya Utara-Selatan.

Di mana ujian berkenaan dijadualkan berlangsung pada hari ini (23 Sept) dari jam 11 malam hingga 3 pagi di KM258.25 (arah utara) menghala ke Pulau Pinang dan esok (24 Sept) mulai 11 malam hingga 3 pagi pada 25 Sept yang melibatkan laluan di KM262.5 (arah selatan) arah ke Ipoh.

“Sepanjang tempoh ini, aliran trafik akan diperlahankan dengan pengaktifan safety vehicle bagi memastikan kelancaran pelaksanaan ujian di lokasi yang terlibat. Pengguna lebuhraya dinasihatkan supaya mematuhi semua papan tanda trafik serta arahan yang dikeluarkan oleh pihak PLUS dari masa ke masa ketika melalui kawasan terbabit,” kata PLUS menerusi kenyataan yang dikongsikan di Facebook rasminya.

Ini bukan pertama kali ujian berkenaan dijalankan di laluan yang sama. Pada pertengahan Januari lalu, PLUS turut membuat pengumuman yang sama dan buat masa ini, status ujian berkenaan tidak didedahkan.

Sebelum itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kamera AWAS akan ditambah baik dengan melaksanakan kaedah point-to-point berbanding kaedah statik yang dilaksanakan sebelum ini.

“Apa yang kita nak menjurus kepada pendekatan baharu ialah kita sudah ada teknologi baharu, kita akan lihat antara dua titik checkpoints. Kita tidak mahu pemandu memperlahankan kenderaan hanya di depan kamera itu, tetapi (perlahan) dalam satu jarak yang tertentu.

“Katakan antara titik A dengan titik B, kita ingin tahu pemandu menggunakan masa berapa lama. Kalau dia menggunakan kurang daripada masa yang sepatutnya, maksudnya dia pecut dan akan dikenakan tindakan (saman),” katanya.

Laluan di Terowong Menora/Meru di Lebuhraya PLUS dan Lebuhraya KK-Karak, yang dianggap sebagai lokasi berisiko tinggi, terpilih menjadi lokasi pertama yang menerima kamera had kelajuan AWAS point-to-point ini.

