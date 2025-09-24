6,360 Rolls-Royce, Lambo, Bentley, Ferrari, Porsche tidak diperbaharui cukai jalan bernilai RM35.7j – Loke

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 24 2025 5:57 pm

Menerusi Ops Luxury yang dilaksanakan di seluruh negara sejak awal Jun lalu, Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) merekodkan sebanyak 6,360 kenderaan mewah dari lima jenis model paling popular yang didapati tidak diperbaharui cukai jalan, dengan jumlah tunggakan melebihi RM35.7 juta.

Menteri Pengangkutan, Anthony Loke Siew Fook berkata, hasil semakan JPJ mendapati lima jenis kenderaan mewah tersebut melibatkan sebanyak 345 buah Rolls-Royce dengan jumlah tunggakan RM6.4 juta, 372 Lamborghini (RM3.7 juta), 660 Bentley (RM7 juta), 675 Ferrari (RM4.7 juta) dan 4,308 Porsche (RM13.7 juta).

Loke turut mendedahkan, antara pemilik kenderaan mewah berkenaan termasuk yang bergelar Tan Sri, ahli politik dan ahli perniagaan ternama.

“Walaupun ada dalam kalangan mereka bergelar Tan Sri, ahli politik, orang kenamaan atau ahli perniagaan ternama, saya tidak akan umumkan nama kerana tidak mahu memalukan sesiapa. Saya mohon mereka yang tergolong dalam kumpulan ini supaya menjalankan tanggungjawab memperbaharui cukai jalan masing-masing.

“Jika kenderaan itu masih digunakan di atas jalan raya, mereka wajib membayar Lesen Kenderaan Motor (LKM) dan mempunyai insurans yang sah. Tetapi jika ia tidak digunakan lagi, pemilik boleh lupuskan daripada sistem,” katanya yang menambah sebanyak 421 buah kenderaan mewah telah disita menerusi Ops Luxury setakat ini.

Beliau turut berkata, kadar cukai jalan bagi kenderaan mewah terbabit ada yang mencecah antara RM15,000 hingga RM30,000 setahun dan pemilik wajib memastikan ia diperbaharui bagi membolehkan kenderaan mereka layak berada di atas jalan raya.

“Malah ada pemilik yang sengaja menunggu sehingga kenderaan disita kerana menganggap bayaran kompaun RM300 masih berbaloi berbanding jumlah cukai jalan yang perlu dibayar. Kalau kenderaan itu disita, pemilik perlu memperbaharui cukai jalan dan insurans terlebih dahulu, kemudian membayar kompaun dan barulah kenderaan mereka akan dilepaskan.

‘Jika sikap ini (culas baharui cukai jalan) berterusan, kami tidak teragak-agak mengambil tindakan lebih drastik dan saya memberi peringatan awal untuk mereka perbaharui cukai jalan,” katanya pada sidang media hari ini.

Loke turut berkata, JPJ kini melaksanakan Ops Luxury secara berterusan bagi mengesan dan menyita kenderaan mewah yang tidak mempunyai cukai jalan dan insurans sah. Ia bertujuan memastikan kenderaan yang berada di atas jalan raya mematuhi peraturan, termasuk memiliki insurans sah demi keselamatan semua pengguna jalan raya.

