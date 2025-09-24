Budi95: Rakyat Malaysia boleh buat semakan kelayakan mulai 25 Sept menerusi portal Budi Madani

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 24 2025 10:59 am

Mulai jam 9 pagi esok, 25 September 2025, rakyat Malaysia boleh menyemak kelayakan program Budi Madani RON95 (Budi95) menerusi portal rasmi www.budimadani.gov.my, kata Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.

Menurut beliau, selain semakan dilakukan secara dalam talian menerusi portal rasmi berkenaan, rakyat Malaysia juga boleh melakukan perkara yang sama melalui Pusat Khidmat Pelanggan Budi Madani, aplikasi Setel dan CaltexGO selepas proses verifikasi identiti selesai, laporan Bernama.

“Pengguna hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan untuk mengetahui kelayakan subsidi yang diperoleh. Portal ini kekal digunakan dan mulai 30 Sept, setiap penggunaan subsidi akan dipaparkan secara harian termasuk baki kelayakan. Had ditetapkan ialah 300 liter sebulan,” katanya selepas sesi taklimat media mengenai penyasaran subsidi RON95 semalam.

Menurut beliau, pengguna tidak perlu membuat pendaftaran baharu kerana semakan kelayakan dilakukan secara automatik berdasarkan nombor kad pengenalan.

Selain itu, pemandu e-hailing juga boleh memohon tambahan kepada siling kelayakan mereka melalui kemudahan portal tersebut.

“Orang ramai juga boleh menghubungi talian bantuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BUDI Madani di nombor 1300-88-9595, juga mulai 9 pagi hari Khamis,” katanya.

Amir Hamzah berkata di stesen minyak pula, pengguna hanya perlu memasukkan MyKad pada terminal pembaca di pam atau kaunter untuk pengesahan kelayakan sebelum membuat bayaran.

“Pembayaran boleh dibuat menggunakan tunai, kad kredit/debit atau e-dompet. Selepas selesai mengisi petrol, resit akan memaparkan nilai transaksi pada harga pam, jumlah subsidi ditanggung kerajaan dan amaun sebenar yang dibayar pengguna pada harga RM1.99 seliter,” katanya.

Berkenaan dengan siling kelayakan bulanan, beliau berkata ia telah ditetapkan berdasarkan dapatan kajian Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) yang mana 99% pemandu kenderaan persendirian di Malaysia menggunakan kurang daripada 300 liter sebulan. Di mana siling kelayakan bulanan yang tinggi itu juga menjadi penampan terhadap eksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab sama ada penyeludup sempadan mahupun syarikat komersial berskala besar.

Mengenai penggunaan MyKad bagi program Budi95 pula, beliau menjawab, proses menggunakan kad pengenalan ini adalah tidak kompleks berbanding data Sistem Pangkalan Data Utama (PADU), selain mengambil kira tekanan kos sara hidup rakyat.

Jelas beliau lagi, kerajaan menggunakan PADU untuk melaksanakan analisis bagi pelbagai tujuan, dengan permintaan daripada pelbagai agensi dan kementerian, termasuk Kementerian Kewangan.

“Bagaimanapun, untuk Budi95, kita tidak perlu menggunakan 100% data PADU kerana kita tidak ada kriteria lain, hanya kriteria sama ada anda warga negara, ada lesen memandu atau tidak, lesen memandu sah atau tidak. Jadi, kriterianya sangat terhad. Kita tidak perlu menggunakan sesuatu yang kompleks,” katanya.

