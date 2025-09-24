Enam stesen MRT Laluan Putrajaya telah kembali beroperasi selepas bekalan kuasa pulih sepenuhnya

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 24 2025 10:09 am

Rapid Rail Sdn Bhd mengumumkan bahawa enam stesen MRT di Laluan Putrajaya yang ditutup sementara semalam berikutan gangguan bekalan kuasa kini kembali beroperasi sepenuhnya sejak 6 pagi tadi.

Enam stesen yang terlibat ialah Stesen Taman Equine, Stesen Putra Permai, Stesen 16 Sierra, Stesen Cyberjaya Utara, Stesen Cyberjaya City Centre dan Stesen Putrajaya Sentral.

“Dengan pembukaan semula ini, perkhidmatan tren Laluan Putrajaya kembali beroperasi mengikut jadual. Berikutan itu, perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan semasa penutupan sementara turut ditamatkan,” kata Rapid Rail.

Semalam, stesen-stesen MRT yang terlibat ditutup sementara bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dijalankan berikutan gangguan bekalan kuasa elektrik. Di mana gangguan bekalan kuasa itu telah bermula sejak jam 5.54 pagi semalam hingga menjejaskan beberapa kemudahan utama di stesen-stesen terlibat termasuk lampu, lif, eskalator, pintu masuk dan pam tandas.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.