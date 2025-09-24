Hab Auto City bernilai RM1 bilion akan dibina di Negeri Sembilan; wujudkan 5,000 peluang pekerjaan, zon EV

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Mohd Farid Awaludin / September 24 2025 10:44 am

Selain dari Tanjong Malim di Perak dan Hulu Selangor di Selangor, Malaysia bakal mempunyai satu lagi hab automotif moden yang terletak di bahagian selatan Semenanjung iaitu di Negeri Sembilan menerusi projek pembangunan Auto City di Bandar Pintar Nilai. Menurut laporan Bernama, projek tersebut dibangunkan dengan nilai pembangunan kasar (GDV)

sebanyak RM1 bilion.

Menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, projek tersebut dibangunkan di kawasan seluas 728.43 hektar (1,800 ekar) dengan pelaksanaan fasa pertama bulan ini dan dijangka menjana lebih 5,000 peluang pekerjaan merangkumi bidang teknikal, perkhidmatan, logistik, pemasaran dan pengurusan.

Projek ini akan dibangunkan bersama oleh syarikat dari Malaysia iaitu Nilai Group dan juga syarikat China, Shandong International sebagai sebahagian dari kerjasama lebih besar dalam pembangunan Nilai Smart City, di mana ia bakal melibatkan pelaburan sebanyak 7 bilion untuk tempoh masa 10 tahun akan datang.

“Auto City akan menjadi hab automotif moden yang menawarkan kemudahan seperti bilik pameran kenderaan, kedai alat ganti, pusat servis, pusat rawatan estetik automotif serta ruang gaya hidup berteraskan teknologi.

“Kehadiran Auto City ini bukan sahaja menarik penyertaan jenama automotif antarabangsa, malah membuka ruang kepada syarikat tempatan untuk menyertai rantaian bekalan dan ekosistem industri automotif serantau,” kata Aminuddin. Zon pembuatan kenderaan elektrik (EV) turut dirancang akan dibangunkan menerusi projek ini.

Menurutnya lagi Auto City akan menyerlahkan daya tarikan Nilai sebagai hab automotif, pusat teknologi dan destinasi pelaburan, sekali gus memberi impak positif kepada ekonomi negeri. Beliau turut menyifatkan kewujudan ekosistem serantau dinamik di kawasan Nilai dapat memacu bandar itu sebagai hab pertumbuhan baharu dan membuka lebih banyak peluang pelaburan terutamanya apabila Lebuhraya baharu NLE (Nilai-Labu – Enstek) ke Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dijangka siap pada Julai 2026.

