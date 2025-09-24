Sindiket seludup kereta dari Singapura ditumpaskan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Sindiket seludup kereta dari Singapura ditumpaskan

Sindiket penyeludupan kereta dari Singapura yang dikesan menawarkan jualan kenderaan pada harga potongan sehingga 40% lebih rendah daripada nilai pasaran berjaya ditumpaskan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Kelantan, laporan Sinar Harian dan Kosmo.

“Pada bulan Mei sahaja, JKDM Kelantan berjaya merampas sembilan kereta seludup di Johor Bahru yang dianggarkan bernilai RM1.46 juta. Antara kereta yang dirampas termasuk BMW 325, Porsche Panamera, Audi A5, Jaguar, Mercedes-Benz dan Suzuki Swift, yang dijual antara RM25,000 hingga RM800,000 bergantung pada model tertentu,” kata Pengarah JKDM Kelantan, Wan Jamal Abdul Salam Wan Long yang menambah jumlah keseluruhan nilai rampasan dan cukai yang dielakkan dianggarkan sebanyak RM2.75 juta.

Menurut beliau lagi, siasatan awal mendapati sindiket tersebut mempunyai ahli warga Malaysia dan Singapura, menyasarkan individu yang mahukan kereta mewah pada harga murah. Malah kereta-kereta yang diseludup itu ditempatkan di beberapa lokasi sekitar Johor Bahru sebelum diedarkan ke seluruh negara.

Kenderaan yang dirampas itu diklasifikasikan sebagai barangan import larangan di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023 dan kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967, kata Pengarah JKDM Kelantan. Beliau turut berkata jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh didenda antara 10 kali ganda nilai barangan atau RM50,000 (yang mana lebih tinggi) hingga 20 kali ganda nilai barangan atau RM500,000 atau penjara sehingga lima tahun bagi kesalahan pertama.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY
TOYOTA CAMRY

10% discount when you renew your car insurance with us

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services. You can also pay with instalment using Grab PayLater or Shopee SPayLater.

Renew Car Insurance

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 