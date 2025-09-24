Sindiket seludup kereta dari Singapura ditumpaskan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 24 2025 2:14 pm

Sindiket penyeludupan kereta dari Singapura yang dikesan menawarkan jualan kenderaan pada harga potongan sehingga 40% lebih rendah daripada nilai pasaran berjaya ditumpaskan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Kelantan, laporan Sinar Harian dan Kosmo.

“Pada bulan Mei sahaja, JKDM Kelantan berjaya merampas sembilan kereta seludup di Johor Bahru yang dianggarkan bernilai RM1.46 juta. Antara kereta yang dirampas termasuk BMW 325, Porsche Panamera, Audi A5, Jaguar, Mercedes-Benz dan Suzuki Swift, yang dijual antara RM25,000 hingga RM800,000 bergantung pada model tertentu,” kata Pengarah JKDM Kelantan, Wan Jamal Abdul Salam Wan Long yang menambah jumlah keseluruhan nilai rampasan dan cukai yang dielakkan dianggarkan sebanyak RM2.75 juta.

Menurut beliau lagi, siasatan awal mendapati sindiket tersebut mempunyai ahli warga Malaysia dan Singapura, menyasarkan individu yang mahukan kereta mewah pada harga murah. Malah kereta-kereta yang diseludup itu ditempatkan di beberapa lokasi sekitar Johor Bahru sebelum diedarkan ke seluruh negara.

Kenderaan yang dirampas itu diklasifikasikan sebagai barangan import larangan di bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2023 dan kes ini sedang disiasat di bawah Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967, kata Pengarah JKDM Kelantan. Beliau turut berkata jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh didenda antara 10 kali ganda nilai barangan atau RM50,000 (yang mana lebih tinggi) hingga 20 kali ganda nilai barangan atau RM500,000 atau penjara sehingga lima tahun bagi kesalahan pertama.

