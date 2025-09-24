Tiada had isian RON95 sehari untuk Budi95, tetapi k’jaan akan pantau penyalahgunaan subsidi – menteri

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Tiada had isian RON95 sehari untuk Budi95, tetapi k’jaan akan pantau penyalahgunaan subsidi – menteri

Tiada sebarang halangan berapa banyak kali sehari untuk anda mengisi petrol RON95 di bawah skim subsidi bersasar Budi95 dengan harga RM1.99 seliter bermula 30 September ini.

Menurut Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, rakyat Malaysia yang layak menerima subsidi berkenaan boleh mengisi berulang kali petrol RON95 sehari yang diperlukan oleh kenderaan mereka, namun kerajaan akan membuat langkah-langkah sepatutnya untuk mengelakkan penyalahgunaan subsidi tersebut, lapor Malay Mail.

“Anda boleh isi seberapa banyak kali yang anda mahu. Apa yang kami akan pantau adalah tingkah laku luar biasa dan orang yang cuba menyalahgunakan sistem dengan mengisi petrol berulang kali dalam tempoh yang singkat dan menjual semula bahan api. Itu yang kita akan sekat,” katanya dalam satu sesi penerangan kepada media semalam.

“Secara asasnya, mereka tidak boleh membuat isian semula setiap 10 minit. Kami akan pastikan tiada penyalahgunaan,” katanya. Menurutnya lagi dengan pengesahan MyKad di stesen minyak, digabungkan bersama analisis data akan membolehkan kerajaan mengesan corak pengisian yang tidak normal. Jika diperlukan, sistem tersebut akan menghentikan sementara transaksi bersubsidi yang dihubungkan pada kad yang sama sehingga semakan dibuat.

Tiada had isian RON95 sehari untuk Budi95, tetapi k’jaan akan pantau penyalahgunaan subsidi – menteri

Amir Hamzah berkata selain mengesahkan MyKad di pam atau melalui aplikasi digital dan lesen memandu adalah sah, langkah perlindungan lain yang akan dibuat termasuk dapat memastikan sistem stesen minyak boleh mengesan corak pengisian semula yang tidak normal dan menolak kad pengenalan yang tidak sepadan dengan pangkalan data pendaftaran negara. Beliau menambah bahawa orang ramai perlu melaporkan kad pengenalan yang dicuri atau hilang untuk mengelakkan penyalahgunaan subsidi tersebut.

Beliau juga menambah bahawa matlamat utama Budi95 adalah untuk mencegah ketirisan, di mana ini adalah usaha kerajaan untuk menutup ketirisan dalam pemberian subsidi RON95 yang kini telah meningkat kepada hampir RM20 bilion setahun. Menurut data kementerian kewangan, lebih daripada 20% daripada itu digunakan oleh warga asing, perniagaan dan daripada aktiviti penyeludupan.

“Setiap ringgit yang dijimatkan adalah penting dan jika kita tidak mengawal ketirisan ini, akhirnya rakyat Malaysia yang jujur ​​akan menanggung akibat. Wang yang kita jimatkan akan kembali ke program kebajikan seperti SARA dan banyak lagi,” katanya.

Dalam perkembangan yang sama, semalam kementerian kewangan turut mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan perkara ini seperti berikut:

Tiada had isian RON95 sehari untuk Budi95, tetapi k’jaan akan pantau penyalahgunaan subsidi – menteri

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

PROTON X70
PROTON X70
PROTON X50
PROTON X50
PROTON X50
PROTON SAGA
PROTON X50
PROTON X50
PROTON X70

10% discount when you renew your car insurance with us

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services. You can also pay with instalment using Grab PayLater or Shopee SPayLater.

Renew Car Insurance

Mohd Farid Awaludin

Farid mula menggilai kereta dengan menghafal logo dan jenama kereta ketika berumur 4 tahun, dan selanjutnya belajar membaiki kereta di institut kemahiran awam tempatan. Selalu membayangkan diri menjadi kerdil masuk ke dalam sistem mekanikal untuk diagnosis masalah dan memahamkan diri sendiri berkenaan teknologi baru. Dek selalu berangan mahu jadi seperti Tiff Needell, akhirnya diberi peluang untuk menyertai dunia media permotoran pada tahun 2012.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 