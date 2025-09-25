Polis beri 50% diskaun saman trafik terpilih pada 26-28 Sept di Festival Kota Selatan 2025 di Pontian, Johor

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 25 2025 11:03 am

Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menerusi Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Negeri Johor bakal menawarkan pengurangan bayaran saman trafik sebanyak 50% bagi kesalahan terpilih yang ditawarkan pada 26 hingga 28 September 2025. Ia adalah sempena dengan penganjuran Festival Kota Selatan 2025 (FKS2025).

Di mana orang ramai boleh mendapatkan diskaun saman trafik terpilih itu di ruang pameran PDRM yang dibuka dari jam 9 pagi hingga 4.30 petang di lokasi acara iaitu di Dataran Majlis Perbandaran Pontian.

Walau bagaimana pun, anda dinasihatkan agar membuat semakan awal melalui portal https://mybayar.rmp.gov.my dan aplikasi MyBayar PDRM bagi melancarkan proses pembayaran saman nanti.

Seperti amalan sebelum ini, pemberian diskaun saman tersebut tidak ditawarkan untuk kesalahan seperti saman lampu isyarat merah, saman menggunakan lorong kecemasan, saman memotong secara berbahaya, saman memotong di garisan kembar, saman kemalangan, saman tidak boleh kompaun (NC), saman bicara mahkamah, saman melibatkan kenderaan berat, saman ubahsuai ekzos dan saman berstatus Op Selamat tahun semasa.

Jadi, jika anda berada di Pontian atau daerah berhampiran, jangan lupa ambil peluang ini untuk mendapatkan kadar diskaun bagi saman trafik terpilih. Sila lunaskan tunggakan saman yang ada bagi mengelakkan nama disenarai hitam atau disekat untuk pembaharuan cukai jalan atau lesen memandu.

