Budi95: Sistem server mampu memproses hingga 30,000 transaksi seminit – Perdana Menteri

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 26 2025 7:03 pm

Sistem server atau pelayan bagi program subsidi bersasar Budi Madani RON95 (Budi95) mampu memproses sehingga 30,000 transaksi seminit, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau turut berkata peningkatan kapasiti itu dibuat selepas kerajaan mengambil iktibar daripada masalah teknikal yang berlaku ketika pelaksanaan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) sebelum ini, laporan Bernama.

“Ketika SARA dilaksanakan, kapasiti sistem hanya mampu proses 3,000 transaksi seminit kerana ia dirancang untuk kumpulan lebih kecil. Tetapi untuk Budi95, server ditingkatkan sehingga 10 kali ganda, iaitu 30,000 transaksi seminit. Ini membolehkan permohonan dan rayuan orang ramai diproses dengan lebih cepat dan lancar,” katanya.

Dalam pada itu, Anwar berkata, penyasaran subsidi petrol RON95 melalui Budi95 dilaksanakan bagi memastikan hanya rakyat tempatan menerima manfaat, sekali gus mengelak ketirisan kepada warga asing yang turut menikmati harga subsidi sebelum ini.

“Bila kita turunkan harga untuk warganegara, kita perlu tentukan siapa warganegara. Kalau tidak, orang lain dapat. Warga asing bukan rakyat kita, tidak bayar cukai seperti kita. Jadi mereka tidak layak harga subsidi.

“Warga asing di Malaysia maksudnya orang luar yang tinggal di sini dan daftar kenderaan Malaysia. Mereka masih dapat harga relatif murah (RM2.60) tapi bukan harga subsidi penuh. Kalau kenderaan (nombor plat) luar, mereka bayar harga RON97,” katanya.

Dalam masa yang sama, beliau turut meminta rakyat supaya tidak tergesa-gesa membuat pembelian RON95 pada harga subsidi mulai Selasa ini kerana harga terbabit adalah kekal.

Pada 22 September lalu, Anwar mengumumkan harga petrol RON95 diturunkan kepada RM1.99 seliter berbanding RM2.05 seliter hanya untuk warganegara, berkuatkuasa 30 Sept ini melalui penyasaran subsidi di bawah Budi95. Semua warganegara yang memiliki lesen memandu sah layak untuk subsidi RON95 dengan kuota 300 liter sebulan, manakala pemandu e-hailing diberi kelayakan tambahan bagi memastikan kelangsungan pekerjaan. Berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) serta Jabatan Pendaftaran Negara (JPN), dianggarkan lebih 16 juta orang layak menerima subsidi itu.

