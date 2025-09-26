Budi95: Tidak dibenarkan guna MyKad orang lain untuk membeli petrol RON95 bersubsidi – MoF

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 26 2025 10:32 am

Kementerian Kewangan menyatakan bahawa adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan MyKad orang lain bagi membeli petrol RON95 bersubsidi untuk kegunaan sendiri melalui program Budi Madani RON95 (Budi95). Perkara ini dinyatakan menerusiSoalan Lazim (FAQ) yang dikeluarkan semalam, antaranya persoalan tersebut, “Bolehkah saya dan isteri masing-masing menggunakan MyKad sendiri untuk mengisi kenderaan yang sama?”

Menurut FAQ tersebut, isteri anda (atau mana-mana individu lain yang layak menerima Budi95) dan anda boleh menggunakan MyKad masing-masing untuk mengisi kenderaan yang sama. Ini dengan syarat individu yang mengisi minyak hadir dan menggunakan MyKad milik sendiri untuk pengesahan Budi95 bagi membuat pembelian.

Garis panduan jelas menetapkan bahawa perkongsian MyKad dengan orang lain bagi tujuan yang sama adalah tidak dibenarkan. Ini kerana memegang dan menggunakan MyKad orang lain merupakan satu kesalahan di bawah Akta Pendaftaran Negara 1959 dan Peraturan-peraturan Pendaftaran Negara 1990 (Peraturan 25).

Walau bagaimana pun, FAQ tersebut tidak menyatakan dengan jelas bagaimana peraturan ini akan dikuatkuasakan, memandangkan individu berkenaan mungkin “terlepas” daripada dikesan ketika menggunakan MyKad orang lain di terminal pam, di mana mereka tidak perlu berinteraksi dengan kakitangan yang boleh melakukan pemeriksaan. Kita boleh menjangkakan bahawa stesen minyak akan mempunyai kakitangan yang bersiap sedia untuk menghalang perkara ini daripada berlaku. Namun ia seharusnya tidak menjadi isu bagi transaksi di kaunter yang dilakukan secara bersemuka.

