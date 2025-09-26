JPJ terima pelekat RFID khas pengecualian bayaran tol di semua lebuhraya untuk kenderaan rasmi jabatan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 26 2025 10:44 am

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) melalui Bahagian Penguatkuasa telah menerima pelekat RFID khas bagi pengecualian bayaran tol untuk kegunaan kenderaan rasmi penguatkuasa JPJ.

Inisiatif ini membolehkan pengecualian bayaran tol di semua konsesi lebuhraya untuk kenderaan jabatan yang dilengkapi pelekat rasmi JPJ pada bahagian kiri dan kanan badan kenderaan secara kekal, disertai dengan penggunaan lampu amaran khas biru berkelip semasa melaksanakan tugas penguatkuasaan.

Tag RFID khas ini telah diserahkan kepada JPJ semalam (25 September 2025), dengan kehadiran wakil daripada Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), Kementerian Kerja Raya (KKR) serta Touch ‘n Go.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.