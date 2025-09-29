Terminal Bersepadu Gombak dilancarkan – 30 pengendali bas ekspres, purata 3,000 trip sebulan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 29 2025 6:49 pm

Hari ini, Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim telah pun merasmikan Terminal Bersepadu Gombak (TBG) yang merupakan hab pengangkutan darat moden bernilai RM307.4 juta yang menghubungkan bas ekspres, LRT Laluan Kelana Jaya dan bakal berintegrasi dengan Stesen ECRL Gombak.

Selain itu, TBG juga disasarkan bakal menjadi hab utama pengangkutan awam ke Pantai Timur selepas Terminal Bersepadu Selatan (TBS).

Walau pun telah mula beroperasi sejak Mac lalu, namun penggunaannya masih rendah kerana kerajaan belum mewajibkan bas ekspres ke Pantai Timur beroperasi dari situ, kata Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, menurut laporan Harian Metro.

“Kita akan melihat semula perancangan dan memastikan bas ekspres, terutamanya ke arah Pantai Timur, bermula atau tiba di terminal ini. Harapan kita terminal ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya,” katanya pada sidang media selepas majlis perasmian itu.

Loke turut berkata, kelebihan TBG adalah lokasinya yang strategik dengan integrasi bersama projek Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) yang terletak bersebelahan terminal berkenaan.

“Ia akan dihubungkan dengan eskalator dan walkalator supaya pengguna mendapat kemudahan lebih selesa, lancar dan selamat. Terminal ini juga bakal diintegrasikan dengan LRT. Seperti konsep UTC sebelum ini, terminal ini juga boleh menawarkan perkhidmatan agensi penting seperti Jabatan Imigresen untuk urusan pasport, Jabatan Pendaftaran Negara untuk MyKad serta Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

“Kalau agensi kerajaan ditempatkan di sini, ia akan mudahkan orang ramai. Mereka boleh datang dengan LRT, berurusan dalam kawasan selesa tanpa perlu susah payah cari parkir,” katanya yang turut menambah perbincangan lanjut bersama pihak konsesi serta agensi kerajaan akan diadakan bagi merealisasikan cadangan itu.

TBG ini mempunyai terminal tujuh tingkat dengan ruang komersial, 125 petak bas untuk ketibaan, pelepasan dan parkir. Sebanyak 30 pengendali bas ekspres sudah beroperasi di situ, serta mampu menampung sehingga 700 trip bas sehari dengan jangkaan 25,000 penumpang harian atau purata 3,000 trip dalam sebulan.

