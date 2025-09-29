Tiada lagi amaran bagi pesalah trafik mulai 1 Okt

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Tiada lagi amaran bagi pesalah trafik mulai 1 Okt

Polis KL akan menguatkuasakan undang-undang trafik dengan lebih tegas mulai 1 Oktober 2025 di mana pesalah trafik akan dikenakan saman dan tidak lagi diberi amaran atau notis advokasi, laporan The Star.

“Mulai 1 Oktober, kami tidak akan mengeluarkan sebarang amaran lagi. Sebaliknya, kami akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas dan segera terhadap pesalah trafik,” kata Ketua Polis Kuala Lumpur, Komisioner Datuk Fadil Marsus kepada akhbar berbahasa Inggeris itu.

Polis KL telah mengeluarkan 60,596 notis amaran sejak Operasi Pematuhan Undang-Undang (Ops PUU) sejak 6 September hingga 25 September, termasuk bagi kesalahan menghalang lalu lintas (5,217), gagal mematuhi papan tanda trafik (2,489) dan melintas jalan secara sembarangan (1,139).

Selain itu, sebanyak 927 notis amaran telah dikeluarkan bagi kesalahan menggunakan nombor plat fancy, tidak memakai topi keledar (407), berhenti melepasi garisan putih di lampu isyarat (389), tidak memakai tali pinggang keledar (325), berhenti di kotak kuning (219) dan pengubahsuaian motosikal secara haram (196).

“Operasi khas ini bertujuan untuk memupuk kesedaran jangka panjang tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Matlamat kami adalah untuk menjadikan masyarakat lebih patuh kepada undang-undang.

“Kami memberi tumpuan di kawasan bertrafik tinggi di pusat bandar, termasuk Jalan Loke Yew, Jalan Sultan Ismail, Jalan Bukit Bintang, Jalan P Ramlee, Jalan Tun Razak dan beberapa kawasan panas lain di bawah bidang kuasa Polis KL,” katanya lagi.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD
HONDA ACCORD

10% discount when you renew your car insurance with us

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services. You can also pay with instalment using Grab PayLater or Shopee SPayLater.

Renew Car Insurance

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 