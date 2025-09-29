Tiada lagi amaran bagi pesalah trafik mulai 1 Okt

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / September 29 2025 2:52 pm

Polis KL akan menguatkuasakan undang-undang trafik dengan lebih tegas mulai 1 Oktober 2025 di mana pesalah trafik akan dikenakan saman dan tidak lagi diberi amaran atau notis advokasi, laporan The Star.

“Mulai 1 Oktober, kami tidak akan mengeluarkan sebarang amaran lagi. Sebaliknya, kami akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang tegas dan segera terhadap pesalah trafik,” kata Ketua Polis Kuala Lumpur, Komisioner Datuk Fadil Marsus kepada akhbar berbahasa Inggeris itu.

Polis KL telah mengeluarkan 60,596 notis amaran sejak Operasi Pematuhan Undang-Undang (Ops PUU) sejak 6 September hingga 25 September, termasuk bagi kesalahan menghalang lalu lintas (5,217), gagal mematuhi papan tanda trafik (2,489) dan melintas jalan secara sembarangan (1,139).

Selain itu, sebanyak 927 notis amaran telah dikeluarkan bagi kesalahan menggunakan nombor plat fancy, tidak memakai topi keledar (407), berhenti melepasi garisan putih di lampu isyarat (389), tidak memakai tali pinggang keledar (325), berhenti di kotak kuning (219) dan pengubahsuaian motosikal secara haram (196).

“Operasi khas ini bertujuan untuk memupuk kesedaran jangka panjang tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Matlamat kami adalah untuk menjadikan masyarakat lebih patuh kepada undang-undang.

“Kami memberi tumpuan di kawasan bertrafik tinggi di pusat bandar, termasuk Jalan Loke Yew, Jalan Sultan Ismail, Jalan Bukit Bintang, Jalan P Ramlee, Jalan Tun Razak dan beberapa kawasan panas lain di bawah bidang kuasa Polis KL,” katanya lagi.

