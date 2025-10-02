Chery V23 EV dilancarkan di Thailand – iCaur versi pemanduan kanan, dari RM91k, Malaysia seterusnya?

In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / by Durrani Sharom / October 2 2025 2:54 pm

Model elektrik baru yang pernah dipertontonkan di Malaysia dalam versi pemanduan kiri pada Mei lalu kini secara rasmi memasuki pasaran pemanduan kanan, dengan pelancarannya di Thailand berlaku hujung bulan lepas. Namun, model ini tidak lagi dikenali sebagai iCaur V23 seperti sebelumnya, sebaliknya diperkenalkan sebagai Chery V23 di negara jiran itu, mencetuskan sedikit kekeliruan dari segi strategi penjenamaan.

Untuk spesifikasi, Chery V23 kekal seperti yang telah didedahkan sebelum ini, dengan harga permulaan dari 699,900 baht (sekitar RM90,900) hingga 889,900 baht (kira-kira RM115,500). Pembeli di Thailand ditawarkan dua pilihan penggerak – pacuan roda belakang (RWD) atau pacuan semua roda (AWD).

Versi RWD menjana 136 PS dan 180 Nm, dengan pecutan 0–100 km/j dalam 11 saat, manakala versi AWD lebih berkuasa dengan 211 PS dan 292 Nm, membolehkan pecutan sama hanya dalam 7.5 saat. Kelajuan maksimum kedua-dua varian ini dihadkan kepada 140 km/j.

Namun begitu, prestasi jarak pemanduan agak mengecewakan. Model asas hanya mampu mencapai 360 km mengikut kitaran NEDC, menggunakan bateri LFP 59.93 kWh – realitinya, jangkaan lebih tepat mengikut piawaian WLTP adalah sekitar 300 km. Versi AWD pula dilengkapi bateri NMC 81.76 kWh, tetapi hanya mampu memberikan sekitar 430 km (atau sekitar 360 km WLTP).

Dari sudut pengecasan, V23 menyokong pengecasan pantas DC sehingga 85 kW (dan 104 kW bagi model AWD), serta pengecasan AC maksimum 6.6 kW. Masa pengecasan tidak dinyatakan, tetapi fungsi vehicle-to-load (V2L) 3.3 kW hadir sebagai ciri standard, membolehkan tenaga dari kenderaan digunakan untuk alat elektrik lain.

Walaupun reka bentuk luarannya seakan sebuah SUV lasak, Chery V23 sebenarnya adalah sebuah kereta bandar. Ini dilihat jelas melalui kelajuan maksimum dan jarak pemanduan yang terhad, selain saiznya yang kompak. Ia berukuran 4,220 mm panjang, 1,915 mm lebar dan 1,845 mm tinggi – menjadikannya lebih pendek berbanding iCaur 03, tetapi sedikit lebih lebar dan tinggi. Jarak roda 2,735 mm juga lebih panjang 20 mm daripada 03.

Reka bentuknya menyerlah dengan gaya unik yang menggabungkan elemen Toyota FJ Cruiser dan Mercedes-Benz G-Class, menampilkan lampu utama LED bulat bersama jalur lampu siang mendatar, bonet jenis clamshell, lengkung roda bersudut, pemegang pintu rata yang tersembunyi, pelapik sisi, lampu belakang nipis dan panel sisi belakang yang menyerupai van.

Pintu but belakang dibuka ke sisi dan mendedahkan ruang bagasi 234 liter, yang boleh dibesarkan sehingga 1,366 liter apabila kerusi belakang dibaringkan. Terdapat juga ruang simpanan bawah lantai 80 liter, serta ‘beg galas’ kecil yang menggantikan tayar simpanan luaran. Menariknya, model RWD dipasang dengan rim 19 inci yang kelihatan seperti keluli tetapi sebenarnya aloi, manakala versi AWD hadir dengan rim 21 inci lima jejari.

Di bahagian dalam, gaya rugged diteruskan dengan penggunaan kemasan perak bersegi dan pemegang pintu tebal pada pintu serta tiang A. Meskipun buatan China, kabinnya mengekalkan banyak butang kawalan fizikal, termasuk suis pendingin hawa dan tombol pada konsol tengah serta bahagian bumbung.

Skrin infotainmen utama bersaiz 15.4 inci menyokong Apple CarPlay dan Android Auto tanpa wayar, namun kereta ini tidak mempunyai paparan meter utama dan pengecas telefon tanpa wayar. Ciri lain termasuk kerusi pemandu larasan kuasa enam arah, pengudaraan untuk tempat duduk hadapan dan tujuh pembesar suara.

Dari segi keselamatan, hanya varian AWD dan 2WD tertinggi yang menerima ciri bantuan pemandu seperti brek kecemasan automatik, pemanduan adaptif dengan fungsi henti dan gerak, bantuan kekal lorong, amaran pelanggaran belakang, pemantauan titik buta, amaran lintasan trafik belakang, amaran bukaan pintu dan lampu tinggi automatik. Namun begitu, enam beg udara dan kawalan kestabilan disediakan sebagai ciri standard untuk semua varian.

Dengan kemasukan Chery V23 ke pasaran ASEAN, dijangka iCaur V23 akan tiba di Malaysia sebelum akhir tahun ini. Ia diletakkan di bawah model iCaur 03, jadi kemungkinan harga permulaan sekitar RM100,000 agak munasabah. Namun begitu, pengenalan ke pasaran perlu dilakukan segera kerana pengecualian cukai EV di Malaysia dijangka tamat dalam masa 91 hari sahaja.

