Lima jalan di sekitar KL ditutup sementara hingga 19 Okt sempena Bazar Deepavali 2025 – DBKL

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by /

Lima jalan di sekitar KL ditutup sementara hingga 19 Okt sempena Bazar Deepavali 2025 – DBKL

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) mengumumkan bahawa sebahagian jalan di beberapa lokasi terpilih sekitar Kuala Lumpur ditutup sementara sejak 29 September lalu hingga 19 Oktober ini. Penutupan ini dilaksanakan bagi memberi laluan kepada kelancaran penganjuran Bazar Deepavali 2025.

Laluan yang terlibat ialah Jalan Bonus 6 di Jalan Masjid India Jalan Rakyat di Brickfields, Jalan Tun Sambanthan (hadapan Sentral Suites), Jalan Tun Sambanthan (hadapan Little India) di Brickfields dan Lorong Chan Ah Tong.

“Penutupan jalan ini adalah bagi memberi laluan kepada pengurusan dan kelancaran Bazar Deepavali 2025, sekali gus mewujudkan suasana perayaan yang meriah dan selamat kepada para pengunjung serta peniaga. Orang ramai dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal, menggunakan laluan alternatif atau perkhidmatan pengangkutan awam bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas,” kata DBKL menerusi kenyataan yang dikeluarkan.

Nak jual kereta anda? Jual dengan Carro.

Certified Pre-Owned - 1 Year Warranty

TOYOTA VIOS
TOYOTA VIOS
TOYOTA HARRIER
TOYOTA YARIS
TOYOTA VIOS
TOYOTA C-HR
TOYOTA COROLLA CROSS
TOYOTA YARIS
TOYOTA YARIS

10% discount when you renew your car insurance with us

Compare prices between different insurer providers and use the promo code 'PAULTAN10' when you make your payment to save the most on your car insurance renewal compared to other competing services. You can also pay with instalment using Grab PayLater or Shopee SPayLater.

Renew Car Insurance

Izwaashura Sadali

Ledakan adrenalin dan impak maksima. Antara barisan ayat yang paling digemari apabila menggambarkan prestasi sesebuah jentera. Sebelum terlibat di dalam industri auto pada tahun 2011, dia sekadar gemar melihat sport rim tetapi kini lebih suka menerokai kehebatan sesebuah jentera itu.

 
 

Add a comment

required

required


 
 
 
 
 
 