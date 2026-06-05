Suzuki Jimny AllGrip Plus dan Rhino Plus dilancar di M’sia – ADAS, sensor parkir; dari RM159k-RM174k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / June 5 2026 8:26 pm

Suzuki Malaysia telah memperkenalkan dua lagi varian baharu untuk barisan Jimny di pasaran tempatan dengan memperkenalkan Jimny AllGrip Plus dan Rhino Plus. Kedua-duanya adalah versi import sepenuhnya (CBU) yang dibawa masuk dari Jepun. Jentera off-road tiga-pintu ini ditawarkan dengan harga atas jalan bermula RM158,900 untuk varian AllGrip Plus, manakala Rhino Plus dari RM173,900. Kedua-duanya adalah harga atas jalan tanpa insurans.

Bagi Jimny AllGrip Plus, ia didatangkan dengan ciri naiktaraf yang signifikan bagi membantu pengendaliannya. Ia kini ditambah dengan sensor parkir hadapan dan belakang dengan pengesan halangan. Selain itu, ia juga diberikan kawalan kelajuan adaptif (ACC). Untuk kelengkapan luaran, ia menerima cermin sisi yang boleh dilipat secara elektronik dan tambahan ciri di dalam kabin pula, kini ditampilkan dengan paparan sistem audio bersaiz sembilan-inci.

Untuk Jimny Rhino Plus, ia juga diberikan kelengkapan yang sama seperti AllGrip Plus, namun turut menerima ciri luaran yang lebih eksklusif dan rugged iaitu roda aloi polished 15-inci, penutup tayar simpanan dengan logo Rhino, gril hadapan yang lebih bergaya, kemasan di bawah bampar hadapan dan profil sisi, visor pintu dan juga mud flap hadapan dan belakang dengan rona merah.

Sebelum ini, barisan Jimny hanya diberikan dua unit beg udara iaitu untuk bahagian hadapan pemandu dan penumpang hadapan. Namun kini kedua-dua varian baharu ini ditambah lagi empat unit beg udara iaitu untuk bahagian sisi dan tirai. Selain itu, bagi aspek keselamatan dan bantuan pemandu, Jimny AllGrip Plus dan Rhino Plus dilengkapi dengan sistem ADAS yang merangkumi kamera under dengan millimeter wave radar, Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), Amaran/Pengelak Ketibaan Lorong dan Weaving Alert, Lampu Tinggi Automatik, dan Isyarat Berhenti Kecemasan.

Untuk bahagian mekanikalnya, tiada perubahan diberikan. Kedua-dua varian baharu ini masih dijanakan oleh enjin yang sama iaitu 1.5 liter naturally-aspirated empat-silinder yang mampu menghamburkan kuasa hingga 100 hp pada 6,000 rpm dan tork 130 Nm pada 4,000 rpm. Ia digabungkan bersama kotak gear automatik empat-kelajuan serta sistem pacuan empat-roda AllGrip Pro dengan low-range transfer case (2H, 4H dan 4L).

Jimny AllGrip Plus ditawarkan dengan enam pilihan warna luaran iaitu Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl,

Chiffon Ivory + Bluish Black Pearl, Jungle Green, Medium Grey, Bluish Black Pearl dan Pure White Pearl. Manakala Jimny Rhino Plus pula diberikan tiga pilihan warna luaran iaitu Pure White Pearl, Kinetic Yellow, dan Chiffon Ivory. Jika memilih warna luaran dengan dua rona, pelanggan perlu membayar kos tambahan sebanyak RM1,000.

Sekali lagi, AllGrip Plus ditawarkan dengan harga atas jalan bermula RM158,900, manakala Rhino Plus dari RM173,900. Kedua-duanya adalah harga atas jalan tanpa insurans. Kedua-duanya diberikan waranti kenderaan tiga-tahun atau 100,000 km (mana yang tiba terlebih dahulu).

Suzuki Jimny AllGrip Plus



Suzuki Jimny Rhino Plus



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