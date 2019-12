In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 23 December 2019 10:15 am / 0 comments

Seperti kebiasaan, PLUS Malaysia Berhad (PLUS) mengeluarkan Jadual Cadangan Waktu Perjalanan (TTA) bagi pengguna lebuh raya setiap kali cuti panjang terutamanya musim perayaan. Ia adalah sebagai salah satu langkah untuk mengurangkan kesesakan dan menyuraikan trafik di lebuh raya, kawasan rehat dan rawat dan plaza tol pada musim perayaan ini.

Untuk cuti Krismas dan Tahun Baharu 2020 pada Rabu minggu ini dan juga minggu hadapan, PLUS turut menyarankan pengguna yang mahu melakukan perjalanan di Lebuhraya Utara-Selatan pada 21 Disember 2019 hingga 1 Januari 2020 agar merujuk TTA yang dikeluarkan.

Menurut Ketua Pegawai Operasi PLUS, Zakaria Ahmad Zabidi, “Berdasarkan TTA yang dikeluarkan, pengguna dari Lembah Klang yang menuju ke destinasi yang lebih jauh seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Manakala, pengguna yang menuju ke lain-lain destinasi yang lebih hampir dengan Lembah Klang disarankan supaya memasuki lebuh raya selepas jam 3 petang.”

Tambahnya lagi, Sementara itu, orang ramai daripada negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor menuju ke Lembah Klang bagi tempoh yang sama, dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya sebelum jam 9 pagi. Manakala, bagi pengguna lebuh raya daripada lain-lain negeri atau destinasi yang lebih hampir dengan Lembah Klang pula dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya selepas jam 3 petang.

“Kami amat menggalakkan pelanggan lebuh raya supaya merancang perjalanan mereka berdasarkan jadual TTA yang dikeluarkan untuk menikmati perjalanan yang lebih lancar,” ujar beliau.

Sementara itu, bagi memastikan perjalanan yang lebih selesa, PLUS menasihatkan agar pelanggan menambah nilai kad Touch ‘n Go mereka lebih awal, selain memastikan kad Touch ‘n Go mereka mempunyai baki yang mencukupi.

PLUS juga menasihatkan pengguna lebuhrayanya supaya mendapatkan maklumat trafik terkini di lebuh raya menerusi Twitter PLUSTrafik, papan tanda elektronik lebuh raya atau menghubungi talian PLUSLine di 1800 88 0000. Mereka juga disarankan supaya merujuk aplikasi Waze atau Google Map untuk merancang perjalanan ke destinasi masing-masing.