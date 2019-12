In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 30 December 2019 12:32 pm / 0 comments

PLUS hari ini mengumumkan perlaksanaan bayaran tol menerusi RFID Touch ‘n Go di 10 buah plaza tol sistem terbuka di lebuhraya kendalian syarikat itu bermula 1 Januari 2020. Bermula pada tarikh tersebut, transaksi tol menggunakan RFID Touch ‘n Go akan dibuka kepada semua kenderaan persendirian (Kelas 1).

10 plaza tol PLUS yang terlibat adalah seperti berikut:

Jitra (Lebuhraya Utara-Selatan)

Lunas (Lebuhraya Butterworth-Kulim)

Kubang Semang (Lebuhraya Butterworth-Kulim)

Jambatan Pulau Pinang

Mambau (Lebuhraya Seremban-Port Dickson)

Lukut (Lebuhraya Seremban-Port Dickson)

Kempas (Lebuhraya Utara-Selatan)

Perling (Lebuh raya Linkedua)

Lima Kedai (Lebuh raya Linkedua)

Tanjung Kupang (Lebuh raya Linkedua)

Ketua Pegawai Operasi PLUS, Zakaria Ahmad Zabidi menjelaskan, “Sistem RFID Touch ‘n Go yang menggunakan pelekat khas bercip RFID yang ditampal pada kenderaan dihubungkan dengan Touch ‘n Go eWallet merupakan pilihan mod pembayaran yang terkini. Ia juga memudahkan pelanggan lebuhraya untuk menambah nilai tol secara atas talian tanpa perlu ke pusat tambah nilai.”

“Pada masa sama, lebih banyak pilihan pembayaran sedang dibangunkan sama ada menerusi kad debit atau kredit, serta lain-lain eWallet. Pelanggan bakal mempunyai lebih banyak pilihan untuk menukar mod pembayaran apabila kemudahan ini tersedia dalam masa terdekat,” tambah Zakaria.

Kenderaan Kelas 1 adalah kenderaan ringan dengan 2 gandar dan 3 atau 4 roda kecuali teksi, manakala plaza tol sistem terbuka adalah sistem di mana kadar tol telah ditetapkan berdasarkan kelas kenderaan (tanpa mengira jarak perjalanan). Bagaimanapun, mod pembayaran tol yang sedia ada iaitu melalui kad Touch ‘n Go atau SmartTAG masih lagi diterima seperti biasa di lebuh raya PLUS.

Sementara itu, sistem RFID di Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar (Tambak Johor) hanya boleh digunakan untuk Caj Jalan (tag RFID Vehicle Entry Permit) bagi kenderaan Singapura sahaja.

Bagi mendapatkan pelekat RFID Touch ‘n Go, pelanggan PLUS boleh berbuat demikian di 130 pusat pemasangan yang disediakan oleh Touch ‘n Go. Maklumat lanjut mengenai pusat-pusat pemasangan ada di sini dan juga di sini.

“PLUS juga ingin memaklumkan bahawa transaksi tol menggunakan teknologi RFID Touch ‘n Go di 83 plaza tol sistem tertutup di lebuhraya kendaliannya akan dilaksanakan pada 1 April 2020. Plaza tol sistem tertutup adalah sistem di mana kadar tol adalah berdasarkan pada kelas kenderaan dan jarak perjalanan apabila kenderaan tersebut masuk dan keluar dari lebuhraya,” tambah Zakaria.